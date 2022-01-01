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Бумажные самолеты Бумажные самолеты
Киноафиша Фильмы Бумажные самолеты Бумажные самолеты, 2014: актеры и роли
Paper Planes Бумажные самолеты 2014 / Австралия
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Бумажные самолеты, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Коннолли Роберт Коннолли Robert Connolly
В ролях
Сэм Уортингтон Сэм Уортингтон Sam Worthington Эд Оксенбульд Эд Оксенбульд Ed Oxenbould Дебора Мэйлман Дебора Мэйлман Deborah Mailman Терри Норрис Terry Norris Джулиан Деннисон Джулиан Деннисон Julian Dennison Дэвид Уэнэм Дэвид Уэнэм David Wenham
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