Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мумия» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Фар Лэп: Путь к победе
7.3
Киноафиша Фильмы Фар Лэп: Путь к победе
7.3

Фар Лэп: Путь к победе

, 1983
Phar Lap
Австралия / семейный, биография, спорт, исторический / 18+
О фильме

История австралийской скаковой лошади, ставшей чемпионом. Фар Лэп не был чистокровным жеребцом. Но, подчиняясь какому-то внутреннему порыву, тренер Гарри Телфорд все-таки купил лошадь. Первые гонки Фар Лэп проиграл, но вера Телфорда в животное была непоколебима. Помощник конюха Томми Вудок обожал своего подопечного. Уход, тренировки и любовь сделали свое дело. Неожиданно для многих Фар Лэп стал чемпионом страны. А впереди намечались и более ответственные соревнования.

В ролях

Том Бёрлинсон
Ричард Морган
Роберт Грубб
Саймон Уэллс
Джастин Ридли
Джуди Моррис
Режиссер Саймон Уинсер
Сценарист Дэвид Уильямсон
Композитор Брюс Роуленд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 11 августа 1983
Дата выхода
11 августа 1983 Австралия
12 апреля 1984 Германия
13 апреля 1984 США
MPAA PG
Сборы в мире $2 878 404
Производство Michael Edgley International, Phar Lap Management, Twentieth Century Fox
Другие названия
Phar Lap, A Horse Called Phar Lap, Corri cavallo corri, Kultainen salama, Phar Lap - Legende einer Nation, Phar Lap: Heart of a Nation, Phar Lap: Hero to a Nation, Vágta, Фар Лэп

Оцените 13 голосов
7.2 IMDb

Цитаты

Sub Editor У нас готовы два варианта. Если он выиграет — «Австралийский конь-чудо покоряет мир».
news writer А если проиграет?
Sub Editor «Новозеландский конь провалился в Мексике».

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше