Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Феи: Легенда о чудовище - дублированный отрывок 2
Киноафиша Трейлеры Феи: Легенда о чудовище. Дублированный отрывок 2

Феи: Легенда о чудовище. Дублированный отрывок 2

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 15 декабря 2014
Феи: Легенда о чудовище – Анимационная сказка расскажет удивительную историю о веселой и талантливой фее Фауне, которая убеждена в том, что о книге нельзя судить по ее обложке, впрочем, как и о животном по его клыкам, поэтому она дружит с таинственным существом громадных размеров из Нетландии по прозвищу Чудовище. В это время группа волшебных фей разведки не настолько уверены в этом страшном звере и намереваются захватить его прежде, чем он уничтожит их дома. Они хотят отправиться на поиски Чудовища. Фауна, чтобы спасти своего нового друга, остается лишь доказать всем, что он — существо доброе и не собирается вредить другим…
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.6 Феи: Легенда о чудовище
Феи: Легенда о чудовище фэнтези, семейный, анимация, приключения, 2014, США
Чебурашка 2 - трейлер 2 02:33
Чебурашка 2  трейлер 2
Первый на Олимпе - трейлер 02:01
Первый на Олимпе  трейлер
Брат навсегда - трейлер 01:51
Брат навсегда  трейлер
Жатва - дублированный трейлер 00:58
Жатва  дублированный трейлер
Буратино - трейлер 2 02:11
Буратино  трейлер 2
Аватар: Пламя и пепел - дублированный трейлер 02:34
Аватар: Пламя и пепел  дублированный трейлер
Эддингтон - дублированный трейлер 02:23
Эддингтон  дублированный трейлер
Астрал. Свеча ведьмы - дублированный трейлер 01:56
Астрал. Свеча ведьмы  дублированный трейлер
Умри, любовь моя - trailer 2 02:08
Умри, любовь моя  trailer 2
Папины дочки. Мама вернулась - трейлер 02:02
Папины дочки. Мама вернулась  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше