Феи: Легенда о чудовище
– Анимационная сказка расскажет удивительную историю о веселой и талантливой фее Фауне, которая убеждена в том, что о книге нельзя судить по ее обложке, впрочем, как и о животном по его клыкам, поэтому она дружит с таинственным существом громадных размеров из Нетландии по прозвищу Чудовище. В это время группа волшебных фей разведки не настолько уверены в этом страшном звере и намереваются захватить его прежде, чем он уничтожит их дома. Они хотят отправиться на поиски Чудовища. Фауна, чтобы спасти своего нового друга, остается лишь доказать всем, что он — существо доброе и не собирается вредить другим…
