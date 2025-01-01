[поклоняется ему, он прижимается к ней носом. Сдерживая слёзы, она нежно целует его в нос]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fawn[после того, как из пещеры раздался зловещий рык]Давай, Фон, слушай голову. Сердце тебя в беду вгоняет, а голова — твой друг. Но почему-то голова заставляет меня говорить с собой вслух, прямо в лесу. Нет, нет, нет. Законопослушный гражданин. Начиная с завтрашнего дня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые слова]
NarratorПосмотри высоко в небо в эту ночь в Нетландии, на светящуюся зелёную звезду, четвёртую справа, как она падает с небес и мчится по воздуху. Ты узнаешь комету — зрелище редкое и необычное. Безвредное шоу? Подарок для глаз? Возможно, но будь осторожен, ведь внешность обманчива. Эта комета, видишь ли, уже была здесь раньше. Древние описывали её в старинных сказаниях фей. «Остерегайся зелёного хвоста, что тянется рядом и прольётся в уголки, где обитают тени. Внимай, и узнаешь, что перед рассветом, глубоко во тьме что-то пробуждается.»