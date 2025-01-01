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Киноафиша Фильмы Феи: Легенда о чудовище Цитаты из мультфильма Феи: Легенда о чудовище

Цитаты из мультфильма Феи: Легенда о чудовище

[последние слова]
Fawn Привет, большой. Я-я больше тебя не увижу, но знаю, что ты всегда будешь рядом, когда мы тебе понадобимся. Я буду очень по тебе скучать. Я люблю тебя, Графф.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tinker Bell [показывая Граффу его новую постель] Тот, кто спит тысячу лет, заслуживает хорошую кровать.
Rosetta И мягкую подушку.
[Графф шуршит подушкой]
Rosetta Пусть будет Граффовая подушка.
Silvermist [она и Иридесса показывают Граффу светящийся пруд] Источник воды, который никогда не пересыхает.
Iridessa Ночник, чтобы тебе не было страшно.
[Графф пьёт из чаши. Видия пролетает мимо него]
Vidia Немного свежего воздуха, чтобы не перегревался.
[Графф ложится на подушку. Никс подлетает к нему]
Nyx И неизменное уважение благодарного разведчика.
[поклоняется ему, он прижимается к ней носом. Сдерживая слёзы, она нежно целует его в нос]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fawn [после того, как из пещеры раздался зловещий рык] Давай, Фон, слушай голову. Сердце тебя в беду вгоняет, а голова — твой друг. Но почему-то голова заставляет меня говорить с собой вслух, прямо в лесу. Нет, нет, нет. Законопослушный гражданин. Начиная с завтрашнего дня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые слова]
Narrator Посмотри высоко в небо в эту ночь в Нетландии, на светящуюся зелёную звезду, четвёртую справа, как она падает с небес и мчится по воздуху. Ты узнаешь комету — зрелище редкое и необычное. Безвредное шоу? Подарок для глаз? Возможно, но будь осторожен, ведь внешность обманчива. Эта комета, видишь ли, уже была здесь раньше. Древние описывали её в старинных сказаниях фей. «Остерегайся зелёного хвоста, что тянется рядом и прольётся в уголки, где обитают тени. Внимай, и узнаешь, что перед рассветом, глубоко во тьме что-то пробуждается.»
🧡
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🤔
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