[первые слова]

Посмотри высоко в небо в эту ночь в Нетландии, на светящуюся зелёную звезду, четвёртую справа, как она падает с небес и мчится по воздуху. Ты узнаешь комету — зрелище редкое и необычное. Безвредное шоу? Подарок для глаз? Возможно, но будь осторожен, ведь внешность обманчива. Эта комета, видишь ли, уже была здесь раньше. Древние описывали её в старинных сказаниях фей. «Остерегайся зелёного хвоста, что тянется рядом и прольётся в уголки, где обитают тени. Внимай, и узнаешь, что перед рассветом, глубоко во тьме что-то пробуждается.»