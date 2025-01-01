Bhoot Ты много времени проводишь в одиночестве с тех пор, как появились обезьяны. Быть одному — это плохо. Волки должны быть с волками.

Mowgli Я не волк.

Bhoot [смеётся] Конечно, ты волк, Маугли, ты лучший волк, которого я знаю!

Mowgli Почему ты всегда хочешь быть рядом со мной, Бхут?

Bhoot [всё ещё посмеивается] Потому что ты мой лучший друг, Маугли.

[Маугли отворачивается, а Бхут дует губы]

Bhoot Я знаю, каково это — когда тебя никто не хочет. У меня тоже нет друзей. Но у нас есть друг друга. Мы вроде как похожи, ты и я...

Mowgli Мы не похожи.

Bhoot Конечно похожи. Потому что ты особенный, и я особенный.

Mowgli [кричит сердито] Мы НЕ ОСОБЕННЫЕ! Ты не понимаешь? Мы никогда не станем своими, мы — уроды! Ты не особенный, Бхут! Это просто то, что твоя мать тебе говорит, чтобы ты лучше себя чувствовал. ПОТОМУ ЧТО ТЫ РОДИЛСЯ НЕ ТАКИМ!

[Опечаленный, Бхут плачет и уходит]