Каа[рассказывает]Я — глаза джунглей. Я вижу прошлое и будущее. Это я, Каа, был свидетелем прихода человека. И того, как джунгли боролись за выживание. Я видел, как хаос и тьма пришли в наши земли. Я видел тигра, Шерхана, убивающего человека и нарушающего древний закон джунглей. А потом, в одну роковую ночь, я увидел, как джунгли возлагают надежды на маленькое существо, подобного которому не знали прежде.
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Шер ХанДетёныш человека мой! Я уже вкусил кровь его матери! Это моё право.
Kaa[рассказывает]С тигром и охотником, ушедшими прочь, будущее засияло из мрака светом. Маугли — человек и волк, и то и другое сразу — подарил джунглям голос. И пока он будет стоять на страже, здесь будет царить вечный мир.
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KaaОднажды ты заговоришь, и джунгли тебя услышат. Что же ты скажешь тогда, детёныш человека?
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Akela[к Шер-Хану]Этот малыш под защитой стаи. Если решишь взять меня, возьмёшься за всю стаю, за всех нас.
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AkelaЗа медвежонка уже поручились, он — свой среди нас! Ты будешь относиться к нему, как к своему. Пока я жив, стая будет защищать человека-медвежонка.
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BhootТы много времени проводишь в одиночестве с тех пор, как появились обезьяны. Быть одному — это плохо. Волки должны быть с волками.
BhootКонечно похожи. Потому что ты особенный, и я особенный.
Mowgli[кричит сердито]Мы НЕ ОСОБЕННЫЕ! Ты не понимаешь? Мы никогда не станем своими, мы — уроды! Ты не особенный, Бхут! Это просто то, что твоя мать тебе говорит, чтобы ты лучше себя чувствовал. ПОТОМУ ЧТО ТЫ РОДИЛСЯ НЕ ТАКИМ!
[Опечаленный, Бхут плачет и уходит]
Mowgli[оборачивается, чтобы найти Бхута, но его нет]Бхут... Бхут, прости меня.