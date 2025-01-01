Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Маугли: Легенда джунглей Цитаты из фильма Маугли: Легенда джунглей

Цитаты из фильма Маугли: Легенда джунглей

[Маугли в клетке]
Багира Я жил во дворце короля, в такой же клетке. Я кусался, царапался и всю жизнь провёл в борьбе. Пока однажды не перестал — и они доверились мне. Завоюй их доверие, и тебя выпустят.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Маугли [тихо] Спи теперь, Шерхан. Больше не злись.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Akela Когда ты был волчонком, я смотрел тебе в глаза и не видел страха. Я верил, что однажды ты принесёшь мир в джунгли. Но теперь ты стал человеком.
Mowgli Я не человек! Но и волком я тоже не стал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kaa Думаю, мы все согласны, Маугли, что ты — нечто, чего джунгли никогда не видели.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Шер Хан [молвил Маугли] Ну-ну. Как ты вырос.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера, перед гонкой с другими волками]
Маугли Что будет, если ты не справишься?
Балу Ты НЕ ВОЙДЁШЬ В СТАЮ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые строки]
Каа [рассказывает] Я — глаза джунглей. Я вижу прошлое и будущее. Это я, Каа, был свидетелем прихода человека. И того, как джунгли боролись за выживание. Я видел, как хаос и тьма пришли в наши земли. Я видел тигра, Шерхана, убивающего человека и нарушающего древний закон джунглей. А потом, в одну роковую ночь, я увидел, как джунгли возлагают надежды на маленькое существо, подобного которому не знали прежде.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Шер Хан Детёныш человека мой! Я уже вкусил кровь его матери! Это моё право.
Ниша Право по чьему закону?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Kaa [рассказывает] С тигром и охотником, ушедшими прочь, будущее засияло из мрака светом. Маугли — человек и волк, и то и другое сразу — подарил джунглям голос. И пока он будет стоять на страже, здесь будет царить вечный мир.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kaa Однажды ты заговоришь, и джунгли тебя услышат. Что же ты скажешь тогда, детёныш человека?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Akela [к Шер-Хану] Этот малыш под защитой стаи. Если решишь взять меня, возьмёшься за всю стаю, за всех нас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Akela За медвежонка уже поручились, он — свой среди нас! Ты будешь относиться к нему, как к своему. Пока я жив, стая будет защищать человека-медвежонка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bhoot Ты много времени проводишь в одиночестве с тех пор, как появились обезьяны. Быть одному — это плохо. Волки должны быть с волками.
Mowgli Я не волк.
Bhoot [смеётся] Конечно, ты волк, Маугли, ты лучший волк, которого я знаю!
Mowgli Почему ты всегда хочешь быть рядом со мной, Бхут?
Bhoot [всё ещё посмеивается] Потому что ты мой лучший друг, Маугли.
[Маугли отворачивается, а Бхут дует губы]
Bhoot Я знаю, каково это — когда тебя никто не хочет. У меня тоже нет друзей. Но у нас есть друг друга. Мы вроде как похожи, ты и я...
Mowgli Мы не похожи.
Bhoot Конечно похожи. Потому что ты особенный, и я особенный.
Mowgli [кричит сердито] Мы НЕ ОСОБЕННЫЕ! Ты не понимаешь? Мы никогда не станем своими, мы — уроды! Ты не особенный, Бхут! Это просто то, что твоя мать тебе говорит, чтобы ты лучше себя чувствовал. ПОТОМУ ЧТО ТЫ РОДИЛСЯ НЕ ТАКИМ!
[Опечаленный, Бхут плачет и уходит]
Mowgli [оборачивается, чтобы найти Бхута, но его нет] Бхут... Бхут, прости меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kaa Ты боишься меня?
Mowgli Нет...
Kaa Иногда страх — единственно разумная реакция, не так ли?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kaa [тихо, обращаясь к молчаливому Маугли] Скажи что-нибудь, а то я заною. А когда я заною, я хочу есть!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kaa Вся джунгли наблюдали за тобой, детёныш человека.
Mowgli Почему?
Kaa Ты сам должен понимать — ты не совсем волк, не совсем человек, или ни тем, ни другим, или сразу тем и другим...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Akela Тебе здесь не место, Шер Хан.
Shere Khan Я остаюсь там, где хочу.
Akela Ты убиваешь скот человека — значит, заражаешь джунгли. Ты причина того, что человек здесь!
Shere Khan Но ты позволил человеку жить среди вас! Ты притворяешься, что он волк. А знаешь что? Он никогда им не станет. Он всегда останется человеком! ТЫ заражаешь джунгли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Шер Хан Да уж... как ты подрос.
Шер Хан [Отбрасывает обезьяну в сторону] И сколько бед ты навёл на стаю. Так... много... ещё впереди.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Каа [защищая Маугли от обезьян] Оставьте дитя человека в покое. Он с нами!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Shere Khan Я возьму твою кровь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Baloo Он был первым! Я его тренировал! Почему ты так сделал?
Bagheera ОН ДОЛЖЕН БЫЛ ПРОВАЛИТЬСЯ!
[Багира кусает Балу за ногу]
Bagheera Почему ты не видишь, в какой он опасности?
Baloo Стая бы его защитила!
Bagheera Кхан убьёт его и разорвет стаю!
Baloo Ты не единственный, кто заботится о парне!
Bagheera Тебя волновало только то, что он сдал экзамен!
Baloo Потому что это моя работа!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bhoot Багира! Балу! Сюда! Маугли унесли обезьяньи люди!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Baloo Я видел этот взгляд в твоих глазах, когда ты стоял над ним!
Bagheera Я сделал то, что сделал, потому что должен был.
Baloo Ты считаешь меня идиотом? Я видел, что ты сделал!
[Багира и Балу начинают драться]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
«Сегун» был разминкой: «Вождь войны» с Джейсоном Момоа может стать главным историческим хитом десятилетия
Зачем было мучить Фродо и Сэма? Нейросеть придумала 5 гениальных мест, где спрятать Кольцо — Саурон не нашел бы даже с GPS
Старенький, да удаленький: Сталлоне в 79 лет снова правит Талсой и делает это с уважением — объявлена дата выхода 3 сезона
Сергей Гилев потрясающе играет злодеев, но в самом ожидаемом сериале года от НТВ стал героем — который, впрочем, тоже часто берется за нож
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)
«Едва ли это уровень джедая»: в популярнейшую теорию о Квай-Гоне фанаты «Звездных войн» верили 25 лет — Нисон опроверг ее парой слов
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
Если бы «Ранеток» снимал Тарантино: ИИ написал сюжет фильма «Убить физрука» (даже трейлер есть)
Тоже воротите нос от нового Снейпа? 3 года назад Паапа Эссьеду уже сыграл похожую роль — и сериал получил 100% от критиков
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше