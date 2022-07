1 The Wolf Boy Nitin Sawhney 1:19

2 Changes (feat. Kara Marni) Nitin Sawhney 3:53

3 Invocation Nitin Sawhney 1:04

4 Khan's Attack Nitin Sawhney 0:30

5 Bagheera Finds Mowgli Nitin Sawhney 2:30

6 Of Course You're Different / Straight Back to the Caves Nitin Sawhney 2:58

7 This is the Jungle / Practice Running Nitin Sawhney 2:16

8 The Monkey Nitin Sawhney 0:43

9 Give Him to the Tiger Nitin Sawhney 1:19

10 You are a Man Cub Nitin Sawhney 2:28

11 The Calm Before Khan / Stalking the Man Cub / The True Kings Nitin Sawhney 4:01

12 You Belong Nitin Sawhney 2:01

13 The Running of the Pack Nitin Sawhney 2:56

14 Mowgli's Failure Nitin Sawhney 1:48

15 The Monkeys Kidnap Mowgli Nitin Sawhney 1:47

16 Khan's Arrival in the Lair / Baloo and Bagheera Save Mowgli Nitin Sawhney 2:59

17 We're Not Special Nitin Sawhney 1:23

18 Kaa's Lair Nitin Sawhney 3:54

19 Khan's Takeover Nitin Sawhney 2:07

20 Mowgli's Banishment Nitin Sawhney 1:39

21 Bagheera's Visit Nitin Sawhney 4:18

22 Village Life Nitin Sawhney 2:40

23 Come Home Nitin Sawhney 1:49

24 Holi Festival Nitin Sawhney 1:37

25 Campfire Nitin Sawhney 1:36

26 Hathi's Tusk Nitin Sawhney 1:53

27 The Next Day Nitin Sawhney 0:40

28 Challenging Khan / The Fight / There's the Hunter Nitin Sawhney 4:48

29 Khan's End Nitin Sawhney 1:47

30 Lori (Lullaby) [feat. Nicki Wells] Nitin Sawhney 1:05

31 Changes (feat. Kara Marni) [Slow Burner Mix] Nitin Sawhney 3:34