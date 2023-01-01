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Маугли: Легенда джунглей
Маугли: Легенда джунглей, 2018: актеры и роли
Mowgli: Legend of the Jungle
Маугли: Легенда джунглей
2018 / США
Трейлер
6.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Маугли: Легенда джунглей, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Энди Серкис
Andy Serkis
В ролях
Роэн Чанд
Rohan Chand
Энди Серкис
Andy Serkis
Кейт Бланшетт
Cate Blanchett
Кристиан Бэйл
Christian Bale
Бенедикт Камбербэтч
Benedict Cumberbatch
Наоми Харрис
Naomie Harris
Том Холландер
Tom Hollander
Питер Муллан
Peter Mullan
Эдди Марсан
Eddie Marsan
Фрида Пинто
Freida Pinto
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