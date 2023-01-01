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Маугли: Легенда джунглей Маугли: Легенда джунглей
Киноафиша Фильмы Маугли: Легенда джунглей Маугли: Легенда джунглей, 2018: актеры и роли
Mowgli: Legend of the Jungle Маугли: Легенда джунглей 2018 / США
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Маугли: Легенда джунглей, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Энди Серкис Энди Серкис Andy Serkis
В ролях
Роэн Чанд Роэн Чанд Rohan Chand Энди Серкис Энди Серкис Andy Serkis Кейт Бланшетт Кейт Бланшетт Cate Blanchett Кристиан Бэйл Кристиан Бэйл Christian Bale Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч Benedict Cumberbatch Наоми Харрис Наоми Харрис Naomie Harris Том Холландер Том Холландер Tom Hollander Питер Муллан Питер Муллан Peter Mullan Эдди Марсан Эдди Марсан Eddie Marsan Фрида Пинто Фрида Пинто Freida Pinto
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