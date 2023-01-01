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Мир по Гарпу
Мир по Гарпу, 1982: актеры и роли
The World According to Garp
Мир по Гарпу
1982 / США
7.2
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Мир по Гарпу, 1982: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж Рой Хилл
George Roy Hill
В ролях
Робин Уильямс
Robin Williams
Гленн Клоуз
Glenn Close
Джон Литгоу
John Lithgow
Хьюм Кронин
Hume Cronyn
Джессика Тэнди
Jessica Tandy
Джеймс МакКолл
James MacColl
Свузи Кёрц
Swoosie Kurtz
Питер Майкл Гец
Peter Michael Goetz
Мэри Бет Херт
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Переводчик
Рецензия
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