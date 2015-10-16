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Пирамида
Отзывы о фильме «Пирамида»
The Pyramid
Пирамида
2014 / США
Трейлер
6.0
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
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Роман
16 октября 2015, 22:12
Фильм нереально скучный,особенно вступление которое длится 30-35 минут, а также предсказуемый.Посмотрев трейлер уже можно понять что за фильм и что там случится. Видно что фильм снимался на скорую руку, диалоги между героями, их поведение, заставляет не сострадать им, а смеяться над их глупостью и нелогичностью(почему они автомат не взяли, который египтянин уронил).Ну а Анубис, как компьютерная модель выглядит ужасно, в 21веке живем, друзья, с нашими технологиями можно было и получше.Картина получилась дешевая и однообразная.А еще очень темная, местами трудно различить, что происходит на экране. Итог таков:
2 балла за задумку,она действительно интересная.Древние гробницы всегда были стоящей темой
1 балл за реализацию, как я говорил при такой идее можно было и получше сделать
1 балл за атмосферу, потому что слишком коридорно получилось.
0,5 балла за компьютерную графику, низкополигональный получился кошак.
4,5 балла из 10 я даю этой картине
16 октября 2015, 22:12
0
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Swi4e1
28 ноября 2015, 21:47
Супер ужастик !!!! Лучший в этом году.
28 ноября 2015, 21:47
0
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Lil
30 ноября 2015, 23:53
Ааа, ребята, это просто адовый тупняк! Абсолютно непредвзято - как можно такую лажу вообще снимать и тем более выпускать в прокат в 21 веке??? Диалоги - просто уг, любое неосторожное действие горе-археологов вызывает скорее ржач, нежели сочувствие. Вообще, для начала историю Древнего Египта и фараонов было бы неплохо изучить, ибо ляпов просто несметное кол-во. Финальная сцена -просто агонь, чуть не наложила в штаны от страха!
Если вы редко смотрите ужасы и посещаете кинотеатры, до для вас он может показаться страшным и дико зрелищным.
2/10
30 ноября 2015, 23:53
0
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Swi4e1
4 декабря 2015, 13:49
Супер ужастик. ОЧЕНЬ КРУТО СНЯТ !!!!!! Весь фильм в напряжении сидишь . Отличная режисёрская работа.
Ждём продолжение
9/10 ✊
4 декабря 2015, 13:49
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Swi4e1
4 декабря 2015, 13:49
Ответ на сообщение DenAn от 09/12/2014 - 19:12:01
БОТ залётный. Какой то другой фильм пиарит =))))
4 декабря 2015, 13:49
0
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belkadura
5 декабря 2015, 16:04
Да. Не шедевр но все есть!) Монстры, кошки, сиськи, кишки) Уж куда интереснее "несносных боссов"
5 декабря 2015, 16:04
0
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2 балла за задумку,она действительно интересная.Древние гробницы всегда были стоящей темой
1 балл за реализацию, как я говорил при такой идее можно было и получше сделать
1 балл за атмосферу, потому что слишком коридорно получилось.
0,5 балла за компьютерную графику, низкополигональный получился кошак.
4,5 балла из 10 я даю этой картине
2/10
Ждём продолжение
9/10 ✊
БОТ залётный. Какой то другой фильм пиарит =))))
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