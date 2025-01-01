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Цитаты из фильма Мусор

Father Juilliard Не трать свою жизнь на битвы, которые либо делают тебя лучше, либо ведут к смерти.
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Carlos' partner Дорогой сэр, я давно не писал, но всегда думаю о вас. Мне нужно сказать вам кое-что важное, словами, которые вы когда-то мне сказали: Скоро дьявол, что посадил вас за решётку, будет скован цепями, его коррупция и ложь будут раскрыты. Ваша борьба не была напрасной. Обещаю. Сантос будет уничтожен, и, если Бог даст, он лишь первый домино, что рухнет. Ваша борьба с коррупцией, уничтожившей нашу мечту о справедливости, продолжается. Даже сейчас люди выходят на улицы, разжигая пламя надежды, которое вы помогли зажечь. Перемены идут. Но вместе с радостью приходит и горе. Если вы читаете это, значит меня забрали. И пощады не будет. Но мечта, которую вы передали мне, передается новым поколениям. Прошу прощения, что стал обузой — вы и так многое пережили. В этом письме есть секрет — оно запечатывает судьбу нашего врага. Делайте то, что должно быть сделано. Я молюсь за вас, за мою дочь Пиа и за всех, кто борется за наш народ.
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[больше не бойся, всё свершилось]
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