Carlos' partner Дорогой сэр, я давно не писал, но всегда думаю о вас. Мне нужно сказать вам кое-что важное, словами, которые вы когда-то мне сказали: Скоро дьявол, что посадил вас за решётку, будет скован цепями, его коррупция и ложь будут раскрыты. Ваша борьба не была напрасной. Обещаю. Сантос будет уничтожен, и, если Бог даст, он лишь первый домино, что рухнет. Ваша борьба с коррупцией, уничтожившей нашу мечту о справедливости, продолжается. Даже сейчас люди выходят на улицы, разжигая пламя надежды, которое вы помогли зажечь. Перемены идут. Но вместе с радостью приходит и горе. Если вы читаете это, значит меня забрали. И пощады не будет. Но мечта, которую вы передали мне, передается новым поколениям. Прошу прощения, что стал обузой — вы и так многое пережили. В этом письме есть секрет — оно запечатывает судьбу нашего врага. Делайте то, что должно быть сделано. Я молюсь за вас, за мою дочь Пиа и за всех, кто борется за наш народ.