Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мусор Мусор
Киноафиша Фильмы Мусор Мусор, 2014: актеры и роли
Trash Мусор 2014 / Великобритания
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Мусор, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Долдри Стивен Долдри Stephen Daldry
В ролях
Руни Мара Руни Мара Rooney Mara Мартин Шин Мартин Шин Martin Sheen Вагнер Моура Вагнер Моура Wagner Moura Андре Рамиру André Ramiro Даниел Зеттел Daniel Zettel Жезуита Барбоза Жезуита Барбоза Jesuíta Barbosa Селтон Мелу Selton Mello
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Теперь понятно, почему ее бросили: внешность тайной жены Тома Круза вызовет оторопь
Самая успешная участница «Дома-2» показала детей: скоро мать перерастут
От злости лицо перекосило: Кейт Миддлтон высказала детям все, что думает
История повторяется спустя 111 лет: кем оказались новые жертвы «Титаника»
«Вызывает недоумение»: связь Нагиева с коллегой постарше наконец-то обросла деталями
Эти слова Джеки Чана помогут добиться успеха: актуальны как никогда
Звезда советского кино делила постель с Моргуновым: обомлеете, когда ее увидите
Публичные унижения: испанская дочь Ветлицкой оказалась в центре скандала
Поставила домохозяек на место: вот как одевается Самбурская, когда никто не видит
Главный герой фильма «Назад в будущее» умирал три раза: не заметили даже внимательные
Британцы в шоке: этот киноляп есть во всех экранизациях Шерлока Холмса, кроме советской
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше