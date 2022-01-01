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Демет Акбаг
Демет Акбаг
Demet Akbağ
О персоне
Фильмография
Демет Акбаг
Demet Akbağ
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Дата рождения
23 декабря 1959
Возраст
62 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Денизли, Турция
Биография Демет Акбаг
Родилась 23 декабря 1959 года. Денизли, Турция.
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Фильмография Демет Акбаг
Зимняя спячка
драма
2014, Турция / Германия / Франция
6.0
Сеть 2.0
криминал, драма, мистика
2006, США
4.0
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