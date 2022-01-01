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Зимняя спячка Зимняя спячка
Киноафиша Фильмы Зимняя спячка Зимняя спячка, 2014: актеры и роли
Kis uykusu Зимняя спячка 2014 / Турция / Германия / Франция
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Зимняя спячка, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Нури Бильге Джейлан Nuri Bilge Ceylan
В ролях
Халук Бильгинер Haluk Bilginer Мелиса Сезен Демет Акбаг Демет Акбаг Demet Akbağ Серхат Кылыч Неджат Ишлер Nejat İşler
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