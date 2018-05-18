Дикая груша, 2018

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о выходе в прокат О фильме История начинающего писателя, который возвращается в родной город, где его настигает прошлое семьи. Развернуть 8.1 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 8 Продолжительность 3 часа 8 минут Год выпуска 2018 Премьера в мире 18 мая 2018 Возраст 18+ Режиссер Нури Бильге Джейлан В ролях Мурат Джемджир Хазар Эргючлю Догу Демирколь Все актеры и съемочная группа 2 постера

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