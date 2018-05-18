Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дикая груша
Киноафиша Фильмы Дикая груша
Ahlat Agaci

Дикая груша, 2018

2018 / Турция / Франция / Германия / Босния и Герцеговина / Болгария / Швеция / Катар
8.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

История начинающего писателя, который возвращается в родной город, где его настигает прошлое семьи.

8.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 3 часа 8 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 18 мая 2018
Возраст 18+
Режиссер
Нури Бильге Джейлан
В ролях
Мурат Джемджир
Хазар Эргючлю
Хазар Эргючлю
Догу Демирколь
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дикая груша 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Приложение киноафиши