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Дикая груша
Ahlat Agaci
Дикая груша, 2018
2018 / Турция / Франция / Германия / Босния и Герцеговина / Болгария / Швеция / Катар
8.1
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Жанр:
драма
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О фильме
История начинающего писателя, который возвращается в родной город, где его настигает прошлое семьи.
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8.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность
3 часа 8 минут
Год выпуска
2018
Премьера в мире
18 мая 2018
Возраст
18+
Режиссер
Нури Бильге Джейлан
В ролях
Мурат Джемджир
Хазар Эргючлю
Догу Демирколь
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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