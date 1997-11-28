Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Поселок
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Поселок

Поселок

Kasaba 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

История одной турецкой семьи из небольшого поселка. События фильма могли бы уместиться в один день, но утром, когда дети идут в школу, на улице стоит снежная и солнечная зима, а вечером, когда вся семья собирается у костра на краю поля — вокруг уже позднее лето. В первой, «зимней» части, мы видим, как школьникам объясняют на уроке, что такое общество и как в нем нужно жить. Вечером, у костра, дети слушают разговоры между взрослыми, постепенно скатывающиеся к темам смерти, бедности, репутации и разочарования.
Страна Турция
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1997
Премьера в мире 28 ноября 1997
Дата выхода
28 ноября 1997 Турция
16 августа 2023 Франция
Производство NBC Film
Другие названия
Kasaba, The Small Town, A kis falu, A Pequena Cidade, Mali grad, Mažasis miestas, Miasteczko, The Town, Η μικρή πόλη, Το χωριό, Городок, Посёлок, 小镇
Режиссер
Нури Бильге Джейлан
В ролях
Эмин Джейлан
Фатима Джейлан
Музаффер Оздемир
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.0
Оцените 11 голосов
7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Saffet Я хочу тебе сказать вот что. Да. Может, я и неудачник. Ты устала от того, что я всё время недоволен. Мне кажется, у меня нет таланта ни к чему. И мне нечего дать, кроме своей крови. Моя молодость тратится впустую, как окурок. Нет у меня ни дома, ни друзей, ни работы. Я провёл лучшие годы, застряв в этом городе. Моя мужественность и сердце тают у меня на глазах.
