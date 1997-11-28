Saffet Я хочу тебе сказать вот что. Да. Может, я и неудачник. Ты устала от того, что я всё время недоволен. Мне кажется, у меня нет таланта ни к чему. И мне нечего дать, кроме своей крови. Моя молодость тратится впустую, как окурок. Нет у меня ни дома, ни друзей, ни работы. Я провёл лучшие годы, застряв в этом городе. Моя мужественность и сердце тают у меня на глазах.