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Однажды в Анатолии Однажды в Анатолии
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Однажды в Анатолии, 2010

2010 / Босния и Герцеговина / Турция
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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О фильме
Подозреваемый в убийстве признается полицейским в содеянном и выражает готовность показать место, где зарыли труп. Полицейские с прокурором, медиком поздно вечером выезжают за город. Они долго плутают в пути: подозреваемый в темноте никак не может найти искомое. И постепенно во время вынужденных остановок и разговоров во время перекуров вырисовываются истории героев: врача, который разводится с женой, прокурора, который немного астролог, мэра маленькой деревушки, где остановилась вся компания, который ищет денег на ремонт стены на местном кладбище.
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 12 января 2012
Премьера онлайн 26 февраля 2014
Премьера в мире 21 мая 2011
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Нури Бильге Джейлан
В ролях
Йилмаз Эрдоган
Танер Бирсел
Фират Таниш
Эрсан Кесал
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Однажды в Анатолии 5 постеров
Каннский кинофестиваль Гран-при
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