Однажды в Анатолии, 2010

Подозреваемый в убийстве признается полицейским в содеянном и выражает готовность показать место, где зарыли труп. Полицейские с прокурором, медиком поздно вечером выезжают за город. Они долго плутают в пути: подозреваемый в темноте никак не может найти искомое. И постепенно во время вынужденных остановок и разговоров во время перекуров вырисовываются истории героев: врача, который разводится с женой, прокурора, который немного астролог, мэра маленькой деревушки, где остановилась вся компания, который ищет денег на ремонт стены на местном кладбище.

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