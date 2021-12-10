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Алекс Хэсселл
Алекс Хэсселл
Alex Hassell
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Алекс Хэсселл
Alex Hassell
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Дата рождения
17 сентября 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Саутенд-он-Си, Англия, Великобритания
Биография Алекса Хэсселла
Родился 17 сентября 1980 года. Саутенд-он-Си, Англия, Великобритания.
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Фильмография Алекса Хэсселла
Генрих IV (часть 2)
спектакль
2014, Великобритания
0.0
Генрих IV (часть 1)
спектакль
2014, Великобритания
0.0
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Netflix решил закрыть игровой сериал «Ковбой Бибоп»
Амбициозная адаптация популярного аниме не нашла своего зрителя.
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10 декабря 2021 10:18
Пиф-паф, гав-гав: персонажи сериала «Ковбой Бибоп» получили индивидуальные постеры
Помимо основной троицы, на плакатах запечатлены центральный злодей и корги Эйн.
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29 октября 2021 13:21
Джаз, пистолеты и корги: Netflix показал вступительную заставку игрового сериала «Ковбой Бибоп»
Также появились новые кадры с персонажами.
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27 сентября 2021 13:25
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