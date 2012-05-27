TheatreHD: Globe: Генрих IV. Часть 1, 2010

Свой среди чужих, чужой среди своих: пока Англия переживает смутные времена, наследник трона юный принц Хэл отлично проводит время в компании прохвостов, пьяниц, блудниц и веселых приятелей. Вот только чувствует ли он себя по-настоящему комфортно в атмосфере бесконечных сумасбродств?

Шекспир рисует одного из самых своих любимых героев, будущего короля Генриха V, с такой психологической точностью, что трилогия о Генрихе до сих пор остается самой востребованной частью исторических хроник на родине драматурга, не в последнюю очередь благодаря главному товарищу по беспутной жизни принца – толстому рыцарю сэру Фальстафу.