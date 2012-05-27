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TheatreHD: Globe: Генрих IV. Часть 1
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Shakespeare's Globe: Henry IV, Part 1

TheatreHD: Globe: Генрих IV. Часть 1, 2010

2010 / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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О фильме

Свой среди чужих, чужой среди своих: пока Англия переживает смутные времена, наследник трона юный принц Хэл отлично проводит время в компании прохвостов, пьяниц, блудниц и веселых приятелей. Вот только чувствует ли он себя по-настоящему комфортно в атмосфере бесконечных сумасбродств?

Шекспир рисует одного из самых своих любимых героев, будущего короля Генриха V, с такой психологической точностью, что трилогия о Генрихе до сих пор остается самой востребованной частью исторических хроник на родине драматурга, не в последнюю очередь благодаря главному товарищу по беспутной жизни принца – толстому рыцарю сэру Фальстафу.

8.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 2 часа 47 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 27 мая 2012
Возраст 12+
Режиссер
Доминик Дромгул
В ролях
Роджер Аллам
Роджер Аллам
Оливер Коттон
Джейми Паркер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Globe: Генрих IV. Часть 1 2 постера
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