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Киноафиша Фильмы Гордость Цитаты из фильма Гордость

Цитаты из фильма Гордость

[Выступление в гей-баре]
Dai За время этой забастовки я многое узнал: выступать на публике, стоять на пикете, а теперь вот — в гей-баре.
Jonathan Если не нравится — можешь идти домой.
Dai На самом деле, мне здесь нравится.
[Возгласы удивления в толпе]
Dai Пиво тут, конечно, дороговато.
[Смех в толпе]
Dai Но, честно говоря, разница между этим баром и баром в Южном Уэльсе всего одна — женщины. Здесь они куда более женственные.
[Толпа смеётся и приветствует]
Dai Я хочу сказать вам спасибо. Если вы один из тех, кто бросил деньги в эти ведра, если вы поддерживали LGSM, то спасибо вам, потому что вы дали нам больше, чем деньги. Вы дали нам дружбу. Когда сражаешься с врагом, который намного больше и сильнее тебя, узнать, что у тебя есть друг, о котором ты даже не подозревал, — это лучшее чувство на свете. Так что спасибо вам.
[Толпа аплодирует и приветствует Дая и LGSM]
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[поют в фургоне по дороге в Дюлейс]
Steph Стеф, Стелла, Зои: [на мотив "Солидарность навсегда"] Каждая женщина глубоко в душе лесбиянка/Каждая женщина глубоко в душе лесбиянка/Каждая женщина глубоко в душе лесбиянка...
Reggie Ты не можешь сказать, что каждая женщина — лесбиянка.
Zoe Почему нет?
Reggie Потому что это не так! Эстер Рантцен не лесбиянка. Моя мама не лесбиянка.
Stella Откуда ты знаешь?
Reggie Откуда я знаю, что моя мама не лесбиянка?
Ray Он хочет сказать, что нельзя делать общие резкие выводы. Это неприемлемо.
Ray Он хочет сказать, что нельзя делать общие резкие выводы. Это неприемлемо.
[пауза]
Steph Стеф, Стелла, Зои: [Поют снова] Каждая женщина глубоко в душе лесбиянка/Каждая женщина глубоко в душе лесбиянка/Каждая женщина глубоко в душе лесбиянка/Включая маму Регги!
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Dai Откуда ты?
Gethin Из Рила, изначально.
Dai [Хефина, Дай и Клифф становятся серьёзными] Нет, ни за что.
Hefina [Джонатану] Слушай, мы не против геев и лесбиянок, это нормально. Но только не смей таскать сюда людей из Северного Уэльса!
[Следует неловкая пауза, и все смеются]
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[когда Марк уходит на марш]
Mark's Crotchety Old Neighbour Я говорил с советом о ваших извращённых вечеринках.
Mark Не нужно этого делать. Просто постучите — мы впустим.
Mark's Crotchety Old Neighbour Они присылают полицейского!
Mark О, я очень на это надеюсь.
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Reggie Никто не говорил, что надо скрывать, кто мы есть.
Mark Говорили. Ты.
Reggie Я просто думаю, если все будут полегче относиться к...
Ray Вычурности.
Ray Вычурности.
Reggie Мы скорее впишемся.
Jonathan Извини, чтобы прояснить, когда ты говоришь «вычурность», ты имеешь в виду гомосексуальность. А когда говоришь «все», имеешь в виду меня.
Mark Джонатан.
Jonathan Хорошо. Просто я давно не говорил по-1950-ски.
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Hefina Что, чёрт возьми, ты, по-твоему, делаешь?
Carl Просто разговариваю с Кевом о чём-то.
Hefina Ты можешь говорить с Кевом хоть каждый день. Иди туда и найди сейчас же гея или лесбиянку.
Carl Слушай, Хефина, я с ними руку пожал, им пинту купил. Видишь? Не хочу на этом заострять внимание, а то могу, знаешь ли, создать неправильное впечатление.
Kevin Верно.
Hefina [Саркастично] Ага. Потому что ты такой чёртово неотразимый, да, Карл Эванс?
Hefina [Серьёзно] Слушай меня, я видел, как ты танцуешь голый у меня во дворе с тех пор, как ты был вот таким, и скажу тебе прямо — эти геи гораздо лучше сдают позиции.
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Bromley Я никогда раньше не встречала лесбиянку
Steph Правда? Я никогда не встречала тех, кто гладит джинсы.
Bromley Я живу дома.
Steph Да ну! Это оттуда у тебя эта милая брошь?
[Bromley поспешно снимает значок «С Днём рождения»]
Bromley Это неловко. Сегодня же.
Steph Тебе что, десять?
Bromley Двадцать.
Steph Советую не разбрасываться такой информацией.
[Bromley выглядит озадаченным]
Steph Ты же несовершеннолетняя, дорогая. Шестнадцать для плодовитых, двадцать один для геев. Ничего не усвоила на той демонстрации? Ты *всё ещё* несовершеннолетняя.
Bromley Ёлки-палки!
Steph Победа за несовершеннолетними.
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[Разговор с секретарём звукозаписывающей компании]
Receptionist На этом лейбле нет гей-артистов. Извините.
Mark Они и не обязаны быть геями. В этом и смысл. Это объединение самых разных людей...
[Звонит телефон, секретарь отвечает и прогоняет Майка и Марка]
Mark [Когда они выходят из здания, Марк убегает в сторону]
Mike Что, чёрт возьми, ты творишь?
[Марк пишет на стене под двумя плакатами]
Mark Это номер Гей-горячей линии. Никогда не знаешь — может, кому-то он пригодится.
[Два плаката оказываются Soft Cell и Элтон Джон]
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[Объяснение причины незаконного ареста Ли и Карла]
Jonathan Полицейский имеет право остановить вас, если — вот важное слово — *если* у него есть разумные основания полагать, что будет совершено преступление.
Dai Ты в этом совершенно уверен?
Jonathan Преследование со стороны полиции, дорогая. Я бы даже музыку на это написал.
Sian А если у него есть такие основания?
Jonathan Тогда он обязан предъявить официальное обвинение в течение 24 часов после ареста. Но разумные основания — это конкретные доказательства, которые выдержат проверку в суде. Это не значит, что он просто не любит, как ты выглядишь. Это одинаково, будь ты на пикете или прогуливаешься по Клэпхэм Хай-Стрит в полном костюме.
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Бромли Нас называли извращенцами.
Марк Бромли, настало время важного урока. Поднимите руки в этой комнате, кто когда-либо слышал в свой адрес такое слово.
[все парни поднимают руки]
Марк В гей-сообществе есть давняя и почётная традиция, которая очень нам помогала. Когда тебя обзывают... я прав, Джонатан?
Джонатан Абсолютно верно.
Марк Ты принимаешь это и становишься этим.
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Journalist 2 Почему геи, вроде меня, должны поддерживать шахтёров?
Mark Потому что шахтёры добывают уголь — он даёт энергию, которая позволяет таким, как ты, танцевать под Bananarama до трёх ночи.
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Гвен [когда коалиция LGSM приезжает в Уэльс] Дай? Твои геи приехали.
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[во время танцев в Лодже в Дюлейсе]
Jonathan Боже! Как я скучаю по диско!
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Mark И у нас есть название: LGSM. Лесбиянки и геи поддерживают шахтёров.
Steph Звучит не очень привлекательно.
Mark Это не музыкальная группа, Стеф, а группа поддержки.
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Joe Дело в том, что я на самом деле из Бромли.
Mike Да не парься ты. У нас тут всё в порядке.
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[Любопытство в запасной комнате Джонатана и Гетина]
Hefina Что я хочу узнать — это...
[Достаёт розовый дилдо]
Hefina Что это такое?
[Хефина, Сиан, Маргарет, Гвен и Гейл начинают смеяться]
Sian Хефина! Немедленно убери это обратно!
Hefina Это ерунда. Смотри, что я ещё нашла.
Margaret Ты даже не заглядывала под его кровать!
[Достаёт гей-порно-журнал, женщины смеются ещё громче]
Hefina Когда ты в последний раз видела что-то подобное, а? Когда? Когда?
[Кадр на Гетина и Джонатана, пытающихся уснуть в своей комнате, из другой комнаты доносятся истерические женские смешки]
Jonathan А эти женщины вообще когда-нибудь спят?
[Возвращаемся к женщинам в запасной комнате]
Hefina Боже мой, это меня так назад возвращает!
[Истерический смех продолжается]
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Cliff [комитет обсуждает, где будут жить участники LGSM] Клиф: Я не против взять ещё, Хефина. Не столько лесбиянок, из-за их кухни, а вот ещё одного гея возьму с удовольствием.
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Mark [по телефону, пытается найти группу для бала «Гаденыши и извращенцы»] Это благотворительный концерт, и мы ищем группы для... нет! Нет! Нет, нет, нет, я ни в коем случае не утверждаю, что Стинг или кто-то из The Police — извращенец.
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Bromley На будущее... меня зовут Джо!
Jonathan Правильно ему говори, Бромли.
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Hefina [смеясь, держа в одной руке дилдо, а в другой гей-журнал] Боже мой, это меня прямо в прошлое возвращает!
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Gary [после того, как ГАРРИ увидел КАРЛА возле здания профсоюза, разговаривающего с ДЖОНАТАНОМ] Эй! Это чё было?
Kevin Он собирается дать ему уроки танцев.
Gary Ты собираешься так ходить, распускаясь?
Carl Слушай, если хочешь провести остаток жизни, стоя в баре и мечтая поговорить с Дебби Томас, меня это устраивает. А я стану магнитом для женщин!
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Jason [Джо] СПИД — Смерть, Введённая Анально.
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Актеры, которые произнесли культовые фразы
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Пэдди Консидайн
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Доминик Уэст
Доминик Уэст
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Фэй Марсей
Фэй Марсей
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Крис Овертон
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Джесси Кейв
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Joshua Hill
Joshua Hill
Джошуа Хилл
Joshua Hill
Эндрю Скотт
Эндрю Скотт
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Имелда Стонтон
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Джим МакМанус
Jim McManus
Бен Шнетцер
Бен Шнетцер
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Джозеф Гилган
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