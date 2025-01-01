[поют в фургоне по дороге в Дюлейс]

Steph Стеф, Стелла, Зои: [на мотив "Солидарность навсегда"] Каждая женщина глубоко в душе лесбиянка/Каждая женщина глубоко в душе лесбиянка/Каждая женщина глубоко в душе лесбиянка...

Reggie Ты не можешь сказать, что каждая женщина — лесбиянка.

Zoe Почему нет?

Reggie Потому что это не так! Эстер Рантцен не лесбиянка. Моя мама не лесбиянка.

Stella Откуда ты знаешь?

Reggie Откуда я знаю, что моя мама не лесбиянка?

Ray Он хочет сказать, что нельзя делать общие резкие выводы. Это неприемлемо.

Ray Он хочет сказать, что нельзя делать общие резкие выводы. Это неприемлемо.

[пауза]