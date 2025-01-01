DaiНо, честно говоря, разница между этим баром и баром в Южном Уэльсе всего одна — женщины. Здесь они куда более женственные.
[Толпа смеётся и приветствует]
DaiЯ хочу сказать вам спасибо. Если вы один из тех, кто бросил деньги в эти ведра, если вы поддерживали LGSM, то спасибо вам, потому что вы дали нам больше, чем деньги. Вы дали нам дружбу. Когда сражаешься с врагом, который намного больше и сильнее тебя, узнать, что у тебя есть друг, о котором ты даже не подозревал, — это лучшее чувство на свете. Так что спасибо вам.
[Толпа аплодирует и приветствует Дая и LGSM]
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[поют в фургоне по дороге в Дюлейс]
StephСтеф, Стелла, Зои: [на мотив "Солидарность навсегда"] Каждая женщина глубоко в душе лесбиянка/Каждая женщина глубоко в душе лесбиянка/Каждая женщина глубоко в душе лесбиянка...
ReggieТы не можешь сказать, что каждая женщина — лесбиянка.
ZoeПочему нет?
ReggieПотому что это не так! Эстер Рантцен не лесбиянка. Моя мама не лесбиянка.
StellaОткуда ты знаешь?
ReggieОткуда я знаю, что моя мама не лесбиянка?
RayОн хочет сказать, что нельзя делать общие резкие выводы. Это неприемлемо.
RayОн хочет сказать, что нельзя делать общие резкие выводы. Это неприемлемо.
[пауза]
StephСтеф, Стелла, Зои: [Поют снова] Каждая женщина глубоко в душе лесбиянка/Каждая женщина глубоко в душе лесбиянка/Каждая женщина глубоко в душе лесбиянка/Включая маму Регги!
JonathanПреследование со стороны полиции, дорогая. Я бы даже музыку на это написал.
SianА если у него есть такие основания?
JonathanТогда он обязан предъявить официальное обвинение в течение 24 часов после ареста. Но разумные основания — это конкретные доказательства, которые выдержат проверку в суде. Это не значит, что он просто не любит, как ты выглядишь. Это одинаково, будь ты на пикете или прогуливаешься по Клэпхэм Хай-Стрит в полном костюме.
Cliff[комитет обсуждает, где будут жить участники LGSM]Клиф: Я не против взять ещё, Хефина. Не столько лесбиянок, из-за их кухни, а вот ещё одного гея возьму с удовольствием.
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Mark[по телефону, пытается найти группу для бала «Гаденыши и извращенцы»]Это благотворительный концерт, и мы ищем группы для... нет! Нет! Нет, нет, нет, я ни в коем случае не утверждаю, что Стинг или кто-то из The Police — извращенец.