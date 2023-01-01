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Гордость
Награды и номинации фильма Гордость
Pride
Гордость
2014 / Великобритания
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7.1
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Награды и номинации фильма Гордость
Вся информация о фильме
BAFTA 2015
Награда Карла Формана за лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
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