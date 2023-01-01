Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праздники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гордость Гордость
Киноафиша Фильмы Гордость Награды и номинации фильма Гордость
Pride Гордость 2014 / Великобритания
7.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Гордость

Вся информация о фильме
BAFTA 2015 BAFTA 2015
Награда Карла Формана за лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Номинант
Золотой глобус 2015 Золотой глобус 2015
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
«Пьяная»: странные танцы Орбакайте на концерте рассмешили народ (видео)
«Царствие небесное»: Певцов едва держится из-за боли утраты
Была жена, и та сплыла: главного алкоголика российского кино бросила роковая красавица
И в подметки не годился Байсарову: любовник Орбакайте оказался ни рыба ни мясо
«Какая я народная?»: Мария Миронова открестилась от громкого звания
«От этих запахов тошнило»: почему люди с содроганием вспоминают советские столовые
Историки смеются над главным ляпом «Великолепного века»: что не так с татуировкой Фирузе
Зудина гневно ответила на откровение фанатки Табакова: «Искалечила жизнь ему»
Внешний вид Регины Дубовицкой спровоцировал жуткие слухи: увидите и все поймете
Женщины этих знаков Зодиака чаще всего становятся жертвами альфонсов
В СССР все ахнули: эти слова Раневской о свекрови до сих пор кажутся неоднозначными
Тест: какой ваш главный недостаток?
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше