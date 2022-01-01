Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гордость Гордость
Киноафиша Фильмы Гордость Гордость, 2014: актеры и роли
Pride Гордость 2014 / Великобритания
7.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Гордость, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мэттью Уорчас Matthew Warchus
В ролях
Билл Найи Билл Найи Bill Nighy Доминик Уэст Доминик Уэст Dominic West Эндрю Скотт Эндрю Скотт Andrew Scott Имелда Стонтон Имелда Стонтон Imelda Staunton Пэдди Консидайн Пэдди Консидайн Paddy Considine Джордж МакКэй Джордж МакКэй George MacKay Джозеф Гилган Джозеф Гилган Joseph Gilgun
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Приложение киноафиши