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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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Гордость
Гордость, 2014: актеры и роли
Pride
Гордость
2014 / Великобритания
Трейлер
7.1
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Гордость, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мэттью Уорчас
Matthew Warchus
В ролях
Билл Найи
Bill Nighy
Доминик Уэст
Dominic West
Эндрю Скотт
Andrew Scott
Имелда Стонтон
Imelda Staunton
Пэдди Консидайн
Paddy Considine
Джордж МакКэй
George MacKay
Джозеф Гилган
Joseph Gilgun
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