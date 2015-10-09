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Гордость Гордость
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Pride Гордость 2014 / Великобритания
7.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Отзывы о фильме «Гордость»

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Нюк 9 октября 2015, 16:49
Фильм превосходный.

Критика:

«этот неистовый рассказ о маловероятном союзе между бастующими валлийскими шахтерами и гордыми лондонскими геями является одним из самых неотразимых и поднимающих настроение фильмов года — для любой аудитории».

Актёры отличные, режиссёр - театральный, новичок в кино.

Тем, кто геев называет "п*******ми", можно на этот фильм не ходить.
9 октября 2015, 16:49 Ответить
Нюк 9 октября 2015, 16:49
Фильм превосходный.

Критика:

«этот неистовый рассказ о маловероятном союзе между бастующими валлийскими шахтерами и гордыми лондонскими геями является одним из самых неотразимых и поднимающих настроение фильмов года — для любой аудитории».

Актёры отличные, режиссёр - театральный, новичок в кино.

Тем, кто геев называет "п*******ми", можно на этот фильм не ходить.
9 октября 2015, 16:49 Ответить
Татьяна 9 октября 2015, 16:49
Отличный фильм, 10/10! Доброе, остроумное, талантливое кино. Замечательная игра актёров и великолепные виды Уэльса. Ксенофобов этот фильм вряд ли перевоспитает, а всем остальным подарит два часа истинного удовольствия.
9 октября 2015, 16:49 Ответить
Алекс 10 октября 2015, 16:16
Прекрасный добрый фильм.
10 октября 2015, 16:16 Ответить
Человек 10 октября 2015, 16:18
Великолепное кино из мира, куда нам уже выход закрыт.
10 октября 2015, 16:18 Ответить
Антон 10 октября 2015, 16:18
Совершенно чудесное кино!
10 октября 2015, 16:18 Ответить
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