Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Лесной патруль
Лесной патруль, 2013: актеры и роли
Pelle Politibil på sporet
Лесной патруль
2013 / Норвегия
Трейлер
6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Лесной патруль, 2013: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Расмус А. Сивертсен
Rasmus A. Sivertsen
В ролях
Гард Б. Эйдсвольд
Gard B. Eidsvold
Лене Конгсвик Йохансен
Эмили Нордли
Хеге Шёен
Роберт Столтенберг
Robert Stoltenberg
Бьорн Сундквист
Bjørn Sundquist
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»