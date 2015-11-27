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Tamasha

Спектакль, 2015

2015 / Индия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Вед вырос среди историй. В детстве, в Шимла, он собирал и даже воровал деньги, чтобы старый сказочник рассказывал ему истории. Рамайан, Елена Троянская, Лайла Маджну, Хир Ранджа, Аладин, Ромео и Джульетта. .. Кто-то мог бы сказать, что все эти истории одинаковы.

Вед хочет в его истории с Тарой быть другим. Поэтому они решили не рассказывать друг другу, кто они на самом деле, а только лгать о себе. И уехать с острова, чтобы никогда больше не встретиться друг с другом. Но они встречаются вновь. Вопрос в том, смогут ли они создавать свою историю так, как им захочется? Будет ли муза в состоянии из обычного человека сотворить художника? Получится у Веда разорвать оковы обычного существования и избежать корпоративных «крысиных гонок» и стать таким, каким Тара видит его в его буйных рассказах?

Корсика, Шимла, Дели, Калькутта, Япония — весь мир является сценой, где разворачивается драма Веда и Тары. Шалости, ярость, причуды, смех, поражение, победа. Спектакль.

7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 27 ноября 2015
Премьера в мире 27 ноября 2015
Возраст 16+
Режиссер
Имтиаз Али
В ролях
Дипика Падукон
Дипика Падукон
Ранбир Капур
Пиюш Мишра
Джавед Шейх
Сушма Сетх
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Спектакль 1 постер
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саундтрек фильма Спектакль
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