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Постер фильма Падмавати
7.1
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7.1

Падмавати

, 2017
Padmavati
Индия / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Падмавати
7.1

О фильме

В основе картины — эпическая поэма суфийского мистика Малика Джаяси «Падмавати», рассказывающая о падении города Читторгарха и династии меварских князей.

1303 год. Могущественный султан Алауддин Чирджи решает покарать неразумных раджпутских принцев. Султан приводит свои войска к стенам теварской столицы — крепости Читтторгарх — и обещает её правителю Раване Сингху не разрушать город, если царь отдаст ему собственную жену, красавицу Падмават.

В ролях

Дипика Падукон
Дипика Падукон
Padmavati
Санджай Датт
Санджай Датт
Ранвир Сингх
Ранвир Сингх
Sultan Alauddin Khilji
Шахид Капур
Шахид Капур
Махаравал Ратан Сингх
Адити Рао Хидари
Адити Рао Хидари
Mehrunissa
Джим Сарбх
Малик Кафур
Анупурия Гоенка
Nagmati
Раза Мурад
Jalaluddin Khilji
Ujjwal Chopra
Гора Сингх
Комал Чабрия
Jalaluddin's Wife
Lankesh Bhardwaj
Tribhuvan Pal
Режиссер Санджай Лила Бхансали
Сценарист Пракаш Кападия, Санджай Лила Бхансали
Композитор Анкит Балхара, Sanchit Balhara, Санджай Лила Бхансали
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 3 часа 13 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 26 января 2018
Премьера в мире 25 января 2018
Дата выхода
25 января 2018 Великобритания 12A
25 января 2018 Германия
25 января 2018 Индия
25 января 2018 Испания
25 января 2018 Канада
25 января 2018 Португалия
25 января 2018 Франция
7 июня 2019 Япония
Сборы в мире $60 510 288
Производство Bhansali Productions, Prime Focus, Prime Focus
Другие названия
Padmaavat, Padmavati, Hoàng Hậu Padmaavat, Padmaavat - Ein Königreich für die Liebe, Rani Padmavati, Падмавати, パドマーワト　女神の誕生, ปัทมาวัต, パドマーワト 女神の誕生, 帕德玛瓦蒂王后

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 15 голосов
7.1 IMDb
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саундтрек фильма Падмавати

Цитаты

Maharawal Ratan Singh Тот, кто владеет любой ситуацией, — раджпут. Тот, кто принимает все вызовы и выходит победителем, — раджпут. Тот, кто никогда не сдаётся и сражается с врагом до последнего вздоха, — раджпут.

Отзывы о фильме

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