В основе картины — эпическая поэма суфийского мистика Малика Джаяси «Падмавати», рассказывающая о падении города Читторгарха и династии меварских князей.
1303 год. Могущественный султан Алауддин Чирджи решает покарать неразумных раджпутских принцев. Султан приводит свои войска к стенам теварской столицы — крепости Читтторгарх — и обещает её правителю Раване Сингху не разрушать город, если царь отдаст ему собственную жену, красавицу Падмават.
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