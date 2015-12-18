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Баджирао и Мастани
Bajirao Mastani
Баджирао и Мастани, 2015
2015 / Индия
7.2
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Жанр:
боевик
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исторический
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О фильме
История любви индийского военачальника Баджи Рао I и мусульманской принцессы Мастани.
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7.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность
2 часа 38 минут
Год выпуска
2015
Премьера в мире
18 декабря 2015
Возраст
16+
Режиссер
Санджай Лила Бхансали
В ролях
Ранвир Сингх
Приянка Чопра Джонас
Дипика Падукон
Танви Азми
Махеш Манджрекар
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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саундтрек фильма
Баджирао и Мастани
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