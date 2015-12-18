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Баджирао и Мастани Баджирао и Мастани
Киноафиша Фильмы Баджирао и Мастани
Bajirao Mastani

Баджирао и Мастани, 2015

2015 / Индия
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

История любви индийского военачальника Баджи Рао I и мусульманской принцессы Мастани.

7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 38 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 18 декабря 2015
Возраст 16+
Режиссер
Санджай Лила Бхансали
В ролях
Ранвир Сингх
Приянка Чопра Джонас
Приянка Чопра Джонас
Дипика Падукон
Дипика Падукон
Танви Азми
Махеш Манджрекар
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Баджирао и Мастани 2 постера
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саундтрек фильма Баджирао и Мастани
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