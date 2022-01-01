Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Коктейль Коктейль
Киноафиша Фильмы Коктейль Коктейль, 2014: актеры и роли
Cocktail Коктейль 2014 / Индия / Великобритания
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Коктейль, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Хоми Ададжаниа Homi Adajania
В ролях
Рандип Худа Randeep Hooda Дипика Падукон Дипика Падукон Deepika Padukone Саиф Али Кхан Саиф Али Кхан Saif Ali Khan Тина Десае Диана Пенти Diana Penty Боман Ирани Боман Ирани Boman Irani Саймон Хаббард Simon Hubbard
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Приложение киноафиши