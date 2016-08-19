Хаппи убежала, 2016

Хаппи должна выйти замуж за Багга, мелкого торговца. Но накануне свадьбы она пытается сбежать со своим возлюбленным, музыкантом по имени Гудду. Однако во время побега она случайно попадает в грузовик, который держит путь в Лахор (Пакистан). Грузовик приезжает в дом пакистанского экс-губернатора Джаведа Ахмеда, где Хаппи встречает его сына Билала, будущего политика. Девушка создает хаос в доме Билала, он намерен немедленно депортировать ее. Но Хаппи совсем не желает возвращаться к отцу, который хотел насильно выдать ее замуж.