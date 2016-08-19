Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хаппи убежала Хаппи убежала
Киноафиша Фильмы Хаппи убежала
Happy Bhaag Jayegi

Хаппи убежала, 2016

2016 / Индия
6.5 Оцените
10 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Хаппи должна выйти замуж за Багга, мелкого торговца. Но накануне свадьбы она пытается сбежать со своим возлюбленным, музыкантом по имени Гудду. Однако во время побега она случайно попадает в грузовик, который держит путь в Лахор (Пакистан). Грузовик приезжает в дом пакистанского экс-губернатора Джаведа Ахмеда, где Хаппи встречает его сына Билала, будущего политика. Девушка создает хаос в доме Билала, он намерен немедленно депортировать ее. Но Хаппи совсем не желает возвращаться к отцу, который хотел насильно выдать ее замуж.

6.5 Оцените
10 голосов
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 19 августа 2016
Возраст 16+
Режиссер
Мудассар Азиз
В ролях
Диана Пенти
Абхай Деол
Джимми Шергилл
Али Фазал
Али Фазал
Маной Бакши
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хаппи убежала 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Харшвардхан Ране в Санкт-Петербурге 6 декабря в 19:00 индийский актёр Харшвардхан Ране встретится с поклонниками в Синема Парке в ТРК «Питер Радуга» в рамках BOLLYWOOD FILM FESTIVAL. После встречи со звездой пройдёт показ
Написать
6 декабря 2016 09:37
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Related video
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Приложение киноафиши