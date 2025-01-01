Меню
Цитаты из фильма Эдди

Edwina "Eddie" Franklin Бэйли! Бэйли! Бэйли, ты сегодня попробуешь что-то новое, например, попробовать себя в роли тренера? Это НБА, дружок — здесь не место для глупцов, но ты всё равно возвращаешься. Я не понимаю этого.
Edwina "Eddie" Franklin Эй, Паттон, пасуй мяч! Ты что, чёрная дыра баскетбола? Давай же!
Joe Sparks (Стейси) Ты что, дашь ей называть тебя чёрной дырой?
Darren Taylor Чёрная Д-ра, чувак.
Stacy Patton Что такое чёрная дыра?
Polynice, Olden Чёрная дыра — это теоретический объект в космосе. Он настолько плотный, что материя сжимается... и даже свет не может вырваться. (бросает штрафной)
Terry Hastings Я знал.
Edwina "Eddie" Franklin Это была твоя ошибка, мистер Родман? Думаю, да.
Dennis Rodman Ваша команда не умеет играть. Плохие броски... плохой тренер...
Edwina "Eddie" Franklin Плохая причёска.
Dennis Rodman Пока что ещё выгляжу нормально.
Edwina "Eddie" Franklin Пока. Забирай свои серьги, детка. Ты как будто голая.
Joe Sparks (Стаси) Я не понимаю, чувак. Она "Гиппер" или нет?
Stacy Patton Чувак, ты прям белый как снег!
Coach John Bailey (теперь, будучи тренером "Шарлотт Хорнетс") Эй, Циммер, где твоя тренерша — всё ещё в дамской комнате?
Carl Zimmer Не знаю, где она.
Coach John Bailey Если она не появится тут скоро, тебе придётся заткнуть огромные ботинки, пусть и на шпильках.
Carl Zimmer Э-э, Джон, я много лет в деле. Учился у лучших.
Coach John Bailey Спасибо, Карл. Очень ценю, правда. Спасибо.
Carl Zimmer Я же не о тебе говорил.
Coach John Bailey Лох.
[после того, как праздничные фейерверки подожгли выведенный из обращения игровой свитер Уолта Фрейзера, висящий на балках Madison Square Garden]
Эдwина "Эдди" Франклин Это был свитер Уолта Фрейзера!
Поклонник-перебежчик Это же свитер Уолта Фрейзера!
Уолт Фрейзер Эй, это мой свитер!
"Дикий Билл" Бёрджесс И это только начало, ребята. У нас для вас ещё сюрпризы. И не забудьте про конкурс почётных тренеров в перерыве. Пора сыграть в баскетбол.
Марв Альберт Прощайте, традиции. "Дикий Билл" Бёрджесс только что сжёг свитер Уолта Фрейзера.
Тренер Джон Бейли Шоу уродов. Он превратит это в шоу уродов.
Edwina "Eddie" Franklin Ты знаешь, что у твоего сына по английскому двойка?
Rae Jones А при чём тут то, что он играет в баскетбол?
Edwina "Eddie" Franklin Очень при чём, но твой первый вопрос должен был быть: «Почему у него двойка по английскому?» Тебе пора начать уделять ему внимание в школе, иначе будешь смотреть на него в суде, а не на площадке.
Al Trautwig Как ты думаешь, она сможет вывести команду из подвала?
Rudolph Giuliani Она не может сделать хуже.
Edward Koch Никсы выигрывали, когда я был мэром.
Edwina "Eddie" Franklin Я думала, это профессиональная баскетбольная команда. Очевидно, я не в своём уме. Я здесь с рэперами и торговцами, ловкачами и проститутками, и МУД###МИ.
Darren Taylor Эдди, пожалуйста!
Edwina "Eddie" Franklin Нет! Никс, пожалуйста, Проповедник! Ты помнишь, что люди платят, чтобы прийти и посмотреть на вас? Люди потратили 2000 долларов на абонементы в самые верхние ряды, потому что считают вас достойными. А что насчёт маленьких детей? А про них забудь, да? Маленькие дети, которые действительно считают вас героями — дураки они!
Darren Taylor Две тысячи долларов за абонементы — заставляет задуматься.
Stacy Patton Да, у девчонки были ужасные места.
Edwina "Eddie" Franklin Извините! Юристы, агенты, модели, псевдо-модели, рэперы, люди с ужасными коврами — если на вас нет майки с надписью New York Knicks, вставайте и уходите прямо сейчас.
MSG Announcer На позиции форварда, 2 метра 6, Энтони «Свинья» Миллер!
Edwina "Eddie" Franklin Бу!
Claudine Почему его «Свиньёй» зовут?
Edwina "Eddie" Franklin Потому что он не кошерный.
ESPN Radio Announcer ESPN.
Edwina "Eddie" Franklin Да, свяжи меня с этим клоуном.
ESPN Radio Announcer (Крису Берману) На линии горячий звонок — Эдди из Манхэттена.
Himself Эдди из Манхэттена, вы в эфире с «Диким Биллом» Бёрджессом.
Edwina "Eddie" Franklin Билли, ты правда хочешь талисман, детка? Надо нацепить седло на Бейли и всю ночь ездить на нём по Центральному парку. Вот что тебе нужно.
"Wild Bill" Burgess Ха-ха. Знаешь, если это поможет продать билеты, я бы подумал, дорогуша.
Edwina "Eddie" Franklin Ха-ха. Да, конечно, и не называй меня «дорогуша». (Эдди понимает, что «Дикий Билл» в её лимузине.)
MSG Announcer Высокий ростом — 7 футов, из Грузии, и я не про Атланту — Иван Радовадович!
Referee Это не корзина! В атаку! «Никс» победили!
Ivan Radovadovitch Иван, веди игру!
Coach John Bailey [саркастично] (судье) Ты стоишь на нашем пути. Ты воняешь.
Coach John Bailey [во время предматчевого настроя] Помните, у нас игра, которую надо выиграть! Где Тейлор?
Carl Zimmer Он молится.
Coach John Bailey Ну, скажи ему молиться здесь!
Carl Zimmer Даррен!
[Тейлор присоединяется к кругу]
Coach John Bailey Давайте, ребята, вперёд! Хастингс! Хастингс! Просыпайся! Если открыт — бросай с дальней, если нет — ищи внизу Иванa!
Ivan Radovadovitch И-ван.
Coach John Bailey Да ну.
Ivan Radovadovitch Иван забивает.
Stacy Patton Стой, стой, стой, если Стейси Паттон не стреляет, Стейси Паттон не играет.
Nate Wilson Чувак, хватит говорить о себе в третьем лице и слушай, м#к!
Darren Taylor Эй, парень, следи за языком!
Stacy Patton Отвали, приятель!
Coach John Bailey Эй, эй, эй, Паттон, я тебя предупреждаю в последний раз, понял?
Ivan Radovadovitch Иван забивает!
Carl Zimmer Извините, тренер, я бы искал Джамала.
Coach John Bailey Верно, верно. Эй, Лого, на что смотришь?
Terry Hastings Нейт, она потратила мои билеты на адвоката по разводу.
Coach John Bailey Извините, не могли бы вы выйти на поле?
Referee Давайте играть.
Edwina "Eddie" Franklin Видишь тот знак там? Там написано Иоанн 3:16. Это не цитата из Библии, детка. Знаешь, что это? Это твоя жалкая статистика поражений, потому что ты — анти-тренер!
Edwina "Eddie" Franklin Знаешь
["Дикий Билл"]
Edwina "Eddie" Franklin он рискует каждый раз, когда выезжает на той своей тупой лошади, не понимая, что рано или поздно кто-то шлепнет его по голове хот-догом.
Ivan Radovadovitch Иван забивает.
"Wild Bill" Burgess Ну тогда, Иван зарабатывает деньги.
David Letterman А главная причина, почему команда Эдди Франклина так хорошо играет... совместные душевые для парней и девушек!
Avery Johnson Это всего лишь пиар-ход для тебя. Ты не тренер!
Edwina "Eddie" Franklin Ты не игрок, а выглядишь как мелкая тараканище.
Vlade Divac [На сербском, во время разминки перед игрой] Как ты сыграл в прошлой игре?
Ivan Radovadovitch [По-русски] Иван забросил мяч.
Ivan Radovadovitch [Иван снимается в рекламе] Иван учит важные английские слова, такие как "пересмотреть условия", "отменить потолок зарплат" и "забастовка профсоюза".
[соответствующие слова появляются на экране]
Ivan Radovadovitch Вот почему я выбираю «Хукед он Фоникс».
[Иван поворачивается к камере, держит коробку с надписью «Хукед он Фоникс», на экране появляется номер телефона]
Trautwig, Al На мой взгляд, двое из самых уважаемых продавцов Нью-Йорка просто обожают Эдди.
Rahman, Mujibur Эдди — лучшее, что случалось с Нью-Йорком...
Islam, Sirajul Со времён Дэвида Леттермана.
Mujibur and Sirajul Она очень милая.
Trautwig, Al Сколько стоит эта футболка?
Trautwig, Al Восемнадцать баксов.
Rahman, Mujibur (говорит бенгальское слово, означающее «обдираловка»)
Edwina "Eddie" Franklin У тебя на лбу 666 написано?
Coach John Bailey Да-да-да. Пока-пока! Пока-пока! Эй, Эдди, приходи ещё, когда сможешь себе позволить места здесь.
Edwina "Eddie" Franklin Как только начнёшь выигрывать — я вернусь.
Coach John Bailey Пока!
Edwina "Eddie" Franklin Эй, Циммер, заведи себе жизнь, лицо, новое пальто, дружок!
Edwina "Eddie" Franklin (к судье, будучи почётным тренером) Эй, ты, с ковриком за 1.99 на голове! Не мог бы ты, пожалуйста, сойти с дороги?
Patton's Mama Моему малышу не светит ехать в Сент-Луис. Привет, Билл!
"Wild Bill" Hastings Здравствуйте, мадам.
Patton's Mama (бьёт «Дикого Билла») Игра окончена! Как ты смеешь пытаться забрать моего сына!
Himself (Эдди) Что случилось, тренер? Язык проглотил?
Edwina "Eddie" Franklin (Карлу) Только представь, я его раньше даже уважала.
