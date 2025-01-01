Coach John Bailey
[во время предматчевого настроя] Помните, у нас игра, которую надо выиграть! Где Тейлор?
[Тейлор присоединяется к кругу]
Coach John Bailey
Давайте, ребята, вперёд! Хастингс! Хастингс! Просыпайся! Если открыт — бросай с дальней, если нет — ищи внизу Иванa!
Ivan Radovadovitch
И-ван.
Ivan Radovadovitch
Иван забивает.
Stacy Patton
Стой, стой, стой, если Стейси Паттон не стреляет, Стейси Паттон не играет.
Nate Wilson
Чувак, хватит говорить о себе в третьем лице и слушай, м#к!
Darren Taylor
Эй, парень, следи за языком!
Stacy Patton
Отвали, приятель!
Ivan Radovadovitch
Иван забивает!
Terry Hastings
Нейт, она потратила мои билеты на адвоката по разводу.
Referee
Давайте играть.