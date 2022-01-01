Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Виноваты звезды
Виноваты звезды, 2014: актеры и роли
The Fault in Our Stars
Виноваты звезды
2014 / США
Трейлер
7.3
Оцените
28
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
Смотреть за 1 рубль
Смотреть за 1 рубль
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Виноваты звезды, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джош Бун
Josh Boone
В ролях
Шейлин Вудли
Shailene Woodley
Энсел Элгорт
Ansel Elgort
Уиллем Дефо
Willem Dafoe
Нат Вулф
Nat Wolff
Лора Дерн
Laura Dern
Лотте Вербеек
Lotte Verbeek
Майк Бирбиглия
Mike Birbiglia
Эмили Пичи
Emily Peachey
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
Вот сколько лет суждено прожить разным знакам Зодиака
Тест на знание кино СССР: насколько хорошо вы помните «Кавказская пленница»?
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду