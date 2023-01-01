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Виноваты звезды Виноваты звезды
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The Fault in Our Stars Виноваты звезды 2014 / США
7.5 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Награды и номинации фильма Виноваты звезды

Вся информация о фильме
MTV Movie Awards 2015 MTV Movie Awards 2015
Лучший фильм
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший поцелуй
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Прорыв года
Номинант
Лучший экранный дуэт (Лучшая экранная команда)
Номинант
Лучшее появление без рубашки
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
2022, США, ужасы
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