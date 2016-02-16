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Виноваты звезды
Отзывы о фильме «Виноваты звезды»
The Fault in Our Stars
Виноваты звезды
2014 / США
Трейлер
7.3
Оцените
28
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Alina68
16 февраля 2016, 02:25
Потрясающий фильм! Весь фильм на одном дыхании, со слезами на глазах✊
16 февраля 2016, 02:25
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