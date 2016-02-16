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Виноваты звезды Виноваты звезды
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The Fault in Our Stars Виноваты звезды 2014 / США
7.3 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Отзывы о фильме «Виноваты звезды»

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Alina68 16 февраля 2016, 02:25
Потрясающий фильм! Весь фильм на одном дыхании, со слезами на глазах✊
16 февраля 2016, 02:25 Ответить
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