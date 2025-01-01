Hazel Grace LancasterНесмотря на то, что у тебя, чёрт возьми, рак, ты готова отдавать деньги корпорациям, чтобы получить ещё больше рака? Позволь тебе сказать: не быть в состоянии дышать — это отстой. Абсолютно разочаровывает. Абсолютно.
Augustus WatersОни тебя не убивают, если ты их не зажёг. А я никогда не зажигал. Это метафора, понял: ты кладёшь убийцу прямо между зубами, но не даёшь ему силы убивать. Метафора.
Огастус Уотерс[закадровый голос, из его панегирика Хейзел]Мистер Ван Хутен. Я хороший человек, но паршивый писатель. А вы паршивый человек, но хороший писатель. Думаю, мы бы составили отличную команду. Я не хочу просить у вас одолжений, но если у вас есть время — а судя по всему, оно у вас было — пожалуйста, исправьте это за меня: это панегирик для Хейзел. Она просила меня написать его, и я стараюсь, но мне... мне не хватает изящества. Видите ли, дело в том, что... все мы хотим, чтобы нас помнили. Но Хейзел особенная. Хейзел знает правду. Она не хотела миллионы поклонников, ей нужен был всего один. И она его получила. Может, ее не любили многие, но любили глубоко. А разве это не больше, чем достается большинству из нас? Когда Хейзел была больна, я понимал, что умираю, но не хотел в этом признаваться. Она была в реанимации, когда я пробрался к ней на десять минут и просто сидел рядом, пока меня не поймали. Ее глаза были закрыты, кожа бледная, но руки — все еще ее руки, теплые, а ногти были покрашены в этот темно-синий почти черный цвет, и... я просто держал их. И заставлял себя представить мир без нас и какой это был бы никчёмный мир. Она такая красивая. На нее не надоедает смотреть. Никогда не беспокоишься, умнее ли она тебя, потому что знаешь — да. Она смешная, но никогда злая. Я люблю ее. Чёрт, я люблю ее, мне так повезло любить ее, Ван Хутен. В этом мире ты не выбираешь, будешь ли болеть, но ты выбираешь, кто будет причинять тебе боль. И я доволен своим выбором. Надеюсь, она довольна своим. Хорошо, Хейзел Грейс?
Hazel Grace LancasterПривет. Меня зовут Хейзел Грейс Ланкастер. А Августус Уотерс был звездной любовью всей моей жизни. Наша история — эпическая любовь, и, наверное, я не смогу сказать и предложения, чтобы не расплакаться. Как и у всех настоящих любовных историй, наша умрет вместе с нами, и так должно быть. Знаешь, я как-то надеялась, что именно он будет говорить обо мне на похоронах, потому что, честно говоря, никого другого и нет... Нет, я не собираюсь рассказывать нашу историю любви, потому что не могу. Вместо этого я расскажу о математике. Я не математик, но знаю вот что: между нулём и единицей бесконечное множество чисел. Есть 0.1, 0.12, 0.112 и бесконечное множество других. Конечно, существует большее множество бесконечных чисел между нулём и двумя или между нулём и миллионом. Некоторые бесконечности просто больше других бесконечностей. Нас этому учил один писатель, которого мы любили. Знаешь, я хочу больше чисел, чем, вероятно, мне достанется, и, боже, как я хочу для Августуса Уотерса больше дней, чем было у него. Но Гас, моя любовь, я не могу выразить, как я благодарна за наше маленькое бесконечное. Ты подарил мне вечность в пределах наших отсчитанных дней. И за это я... я бесконечно благодарна. Я так тебя люблю.
Augustus WatersЯ влюблён в тебя. И я знаю, что любовь — это всего лишь крик в пустоту, и что забвение неизбежно, и что мы все обречены. И что однажды весь наш труд обратится в прах. И я знаю, что солнце поглотит единственную землю, которая у нас когда-либо будет. И я влюблён в тебя.
Augustus WatersЗдравствуйте, мадам. Ваша дочь совершила большую несправедливость, и мы пришли сюда, чтобы отомстить. Видите ли, мы можем выглядеть неважно, но между нами троими у нас пять ног, четыре глаза и две с половиной пары рабочих лёгких, а ещё у нас два десятка яиц, так что на вашем месте я бы пошёл обратно.
IsaacЧувак, да ладно, серьёзно? Я думаю, у тебя немного времени, ты, прерывающий убл###. Ты прерываешь мою речь на похоронах... Ты должен быть мёртв! Но когда учёные будущего придут ко мне домой с роботизированными глазами и скажут примерить их, я скажу этим учёным отвалить, потому что, Гас, я не хочу видеть мир без тебя. Я знаю, что не хочу видеть мир без Огастуса Уотерса.
Augustus Waters«... и за добрые слова о «Имперском страдании», и за то, что нашли время сказать мне, что книга, и здесь я дословно цитирую вас, «означала очень многое» для вас и вашей подруги Хейзел Грейс.»
Augustus WatersКонечно может. «Отвечая на ваш вопрос: нет, я больше ничего не писал и писать не буду. Мне кажется, что продолжать делиться своими мыслями с читателями не принесёт ни им, ни мне пользы. Тем не менее, спасибо за ваше щедрое письмо. Искренне ваш, Питер Ван Хаутен.» Вот так вот.
Hazel Grace LancasterЯ злюсь! Я злюсь, потому что думаю, что ты особенный. И разве этого мало? Ты думаешь, что единственный способ прожить жизнь со смыслом — чтобы все тебя запомнили. Чтобы все тебя любили! А знаешь что, Гас — это и есть твоя жизнь! Это всё, что у тебя есть! У тебя есть я, твоя семья и этот мир, и всё! И если этого тебе мало, то извини, но это не пустяк. Потому что я тебя люблю. И я буду тебя помнить.
Hazel Grace LancasterЕдинственное, что хуже, чем умереть от рака — это когда умирает твой ребёнок от рака.
IsaacОна сказала, что хочет расстаться со мной до операции, потому что не справится. Я вот вот потеряю зрение, а ЕЙ тяжело. Я всё время говорил ей «навсегда», понимаешь, «навсегда». А она перебивала меня и не говорила в ответ, и это было... Словно меня уже не было, понимаешь? И...
Hazel Grace Lancaster[Закадровый голос/Нарратив]Это было невыносимо... Всё целиком. Каждая секунда — хуже предыдущей. Одно из первых, что тебя спрашивают в приёмном покое — оценить боль по шкале от одного до десяти. Мне задавали этот вопрос сотни раз. И я помню, как однажды, когда я не могла вдохнуть и казалось, что грудь в огне, медсестра попросила оценить боль. Хотя я не могла говорить, я подняла девять пальцев. Позже, когда мне стало лучше, медсестра зашла и назвала меня бойцом. «Знаешь, откуда я это знаю?» — сказала она. «Ты назвала десять девятью.» Но это была не правда. Я не назвала девять, чтобы казаться смелой. Я назвала девять, потому что берегла свою десятку. И вот она... Эта великая и ужасная десятка.
Hazel Grace Lancaster[перед отъездом в Амстердам]Лёгкие, держитесь в порядке ровно неделю. Поняли? Ещё одну неделю.
Van HoutenДавай представим, что ты бежишь в гонке с черепахой. Черепаха стартует с десятью ярдами преимущества, и за то время, что ты бежишь десять ярдов, черепаха продвигается всего на ярд. Значит, ты быстрее черепахи, но ты никогда её не догоняешь, а лишь сокращаешь отрыв. Конечно, ты можешь пробежать мимо черепахи, если не задумываться, как это возможно, но вопрос оказывается настолько сложным, что никто его не решил, пока Кантор не доказал, что некоторые бесконечности больше других бесконечностей... Думаю, я ответил на твой вопрос.
Hazel Grace LancasterЯ верю, что у нас есть выбор, как рассказывать грустные истории. С одной стороны, можно приукрасить, как в фильмах и романах, где красивые люди получают красивые уроки, где ничто не настолько сломано, чтобы нельзя было починить извинением и песней Питера Гэбриела. Мне нравится такая версия, как и любой другой девушке, поверьте. Но это не правда. Вот настоящая правда. Извините.