Hazel Grace Lancaster Правда? Это отвратительно!
Augustus Waters Что?
Hazel Grace Lancaster Что? Ты считаешь, что это круто? Или что-то в этом роде? Ты только что всё испортил.
Augustus Waters Всё?
Hazel Grace Lancaster Да, всё это.
Hazel Grace Lancaster Несмотря на то, что у тебя, чёрт возьми, рак, ты готова отдавать деньги корпорациям, чтобы получить ещё больше рака? Позволь тебе сказать: не быть в состоянии дышать — это отстой. Абсолютно разочаровывает. Абсолютно.
Augustus Waters Они тебя не убивают, если ты их не зажёг. А я никогда не зажигал. Это метафора, понял: ты кладёшь убийцу прямо между зубами, но не даёшь ему силы убивать. Метафора.
[из трейлера]
Augustus Waters Расскажи свою историю.
Hazel Grace Lancaster Мне поставили диагноз, когда мне было 13...
Augustus Waters Нет-нет-нет, твою настоящую историю.
Hazel Grace Lancaster Я совершенно обычная.
Augustus Waters Отказываюсь это принимать.
[последние слова]
Огастус Уотерс [закадровый голос, из его панегирика Хейзел] Мистер Ван Хутен. Я хороший человек, но паршивый писатель. А вы паршивый человек, но хороший писатель. Думаю, мы бы составили отличную команду. Я не хочу просить у вас одолжений, но если у вас есть время — а судя по всему, оно у вас было — пожалуйста, исправьте это за меня: это панегирик для Хейзел. Она просила меня написать его, и я стараюсь, но мне... мне не хватает изящества. Видите ли, дело в том, что... все мы хотим, чтобы нас помнили. Но Хейзел особенная. Хейзел знает правду. Она не хотела миллионы поклонников, ей нужен был всего один. И она его получила. Может, ее не любили многие, но любили глубоко. А разве это не больше, чем достается большинству из нас? Когда Хейзел была больна, я понимал, что умираю, но не хотел в этом признаваться. Она была в реанимации, когда я пробрался к ней на десять минут и просто сидел рядом, пока меня не поймали. Ее глаза были закрыты, кожа бледная, но руки — все еще ее руки, теплые, а ногти были покрашены в этот темно-синий почти черный цвет, и... я просто держал их. И заставлял себя представить мир без нас и какой это был бы никчёмный мир. Она такая красивая. На нее не надоедает смотреть. Никогда не беспокоишься, умнее ли она тебя, потому что знаешь — да. Она смешная, но никогда злая. Я люблю ее. Чёрт, я люблю ее, мне так повезло любить ее, Ван Хутен. В этом мире ты не выбираешь, будешь ли болеть, но ты выбираешь, кто будет причинять тебе боль. И я доволен своим выбором. Надеюсь, она довольна своим. Хорошо, Хейзел Грейс?
Хейзел Грейс Ланкастер Хорошо.
Hazel Grace Lancaster Привет. Меня зовут Хейзел Грейс Ланкастер. А Августус Уотерс был звездной любовью всей моей жизни. Наша история — эпическая любовь, и, наверное, я не смогу сказать и предложения, чтобы не расплакаться. Как и у всех настоящих любовных историй, наша умрет вместе с нами, и так должно быть. Знаешь, я как-то надеялась, что именно он будет говорить обо мне на похоронах, потому что, честно говоря, никого другого и нет... Нет, я не собираюсь рассказывать нашу историю любви, потому что не могу. Вместо этого я расскажу о математике. Я не математик, но знаю вот что: между нулём и единицей бесконечное множество чисел. Есть 0.1, 0.12, 0.112 и бесконечное множество других. Конечно, существует большее множество бесконечных чисел между нулём и двумя или между нулём и миллионом. Некоторые бесконечности просто больше других бесконечностей. Нас этому учил один писатель, которого мы любили. Знаешь, я хочу больше чисел, чем, вероятно, мне достанется, и, боже, как я хочу для Августуса Уотерса больше дней, чем было у него. Но Гас, моя любовь, я не могу выразить, как я благодарна за наше маленькое бесконечное. Ты подарил мне вечность в пределах наших отсчитанных дней. И за это я... я бесконечно благодарна. Я так тебя люблю.
Augustus Waters Я тоже тебя люблю.
[из трейлера]
Augustus Waters Как тебя зовут?
Hazel Grace Lancaster Хейзел
Augustus Waters Нет, полное имя
Hazel Grace Lancaster Хейзел Грейс Ланкастер
Hazel Grace Lancaster Я влюбилась в него так же, как засыпаешь: сначала медленно, а потом — сразу.
[из трейлера]
Isaac Знаешь, Гас всё время о тебе говорит.
Hazel Grace Lancaster Мы просто друзья.
Augustus Waters Я влюблён в тебя. И я знаю, что любовь — это всего лишь крик в пустоту, и что забвение неизбежно, и что мы все обречены. И что однажды весь наш труд обратится в прах. И я знаю, что солнце поглотит единственную землю, которая у нас когда-либо будет. И я влюблён в тебя.
Хейзел Грейс Ланкастер [про бросание яиц] Ребята, я думаю, нам стоит подождать до темноты.
Огастус Уотерс Айзеку всё равно темно.
Айзек Чувак, я не глухой, я просто слепой, так что слышу, когда ты издеваешься над моей инвалидностью.
Augustus Waters Здравствуйте, вы мама Моники?
Monica's Mom Да...
Augustus Waters Здравствуйте, мадам. Ваша дочь совершила большую несправедливость, и мы пришли сюда, чтобы отомстить. Видите ли, мы можем выглядеть неважно, но между нами троими у нас пять ног, четыре глаза и две с половиной пары рабочих лёгких, а ещё у нас два десятка яиц, так что на вашем месте я бы пошёл обратно.
[Мама Моники выглядит напуганной и уходит обратно в дом]
Isaac Да... Это реально сработало?
Augustus Waters Да.
Isaac Это была самая тупая речь, которую я когда-либо слышал... Но это реально сработало?
Augustus Waters Боль — это такое чувство. Она требует, чтобы её прочувствовали.
Isaac Огастус Уотерс был наглым убл###м. Но мы ему прощаем. Не из-за его сверхчеловеческой внешности и не потому, что ему досталось всего 19 лет, хотя должен был прожить гораздо больше.
Augustus Waters 18 лет, приятель.
Isaac Чувак, да ладно, серьёзно? Я думаю, у тебя немного времени, ты, прерывающий убл###. Ты прерываешь мою речь на похоронах... Ты должен быть мёртв! Но когда учёные будущего придут ко мне домой с роботизированными глазами и скажут примерить их, я скажу этим учёным отвалить, потому что, Гас, я не хочу видеть мир без тебя. Я знаю, что не хочу видеть мир без Огастуса Уотерса.
Augustus Waters У тебя такие холодные руки.
Hazel Grace Lancaster Они не холодные, просто кислорода мало.
Augustus Waters Хейзел Грейс?
Hazel Grace Lancaster А?
Augustus Waters Обожаю, когда ты на медицинском со мной говоришь.
Hazel Grace Lancaster Правда уже час ночи?
Augustus Waters Правда? Да, да, правда.
Augustus Waters [смех] Наверное, мне пора спать.
Augustus Waters [выдох] Ладно.
Hazel Grace Lancaster Ладно.
Augustus Waters Ладно.
Hazel Grace Lancaster Ладно.
Augustus Waters Может, «ладно» станет нашим «навсегда».
Hazel Grace Lancaster Ладно.
Van Houten [В книге «Имперская аффликация»] Боль требует, чтобы её чувствовали.
Hazel Grace Lancaster Похороны, я решил, — это не для мёртвых. Они для живых.
Augustus Waters Вот и всё.
Hazel Grace Lancaster Я так взволнована, что едва дышу.
Augustus Waters В отличие от обычного?
Van Houten Она думает, что у меня проблемы с алкоголем.
Lidewij Я тоже считаю, что Земля круглая.
Augustus Waters О боже, я лечу. О боже, мы летим. Мы — мы летим! Посмотри вниз! Никогда в истории человечества не было ничего похожего на это!
Augustus Waters [по телефону] Я не могу перестать думать об этой чёртовой книге.
Hazel Grace Lancaster Пожалуйста.
Augustus Waters Но нам действительно нужно закрыть этот вопрос, ты не думаешь?
Hazel Grace Lancaster Именно об этом я и просила Ван Хаутена в своих письмах.
Augustus Waters Но он так и не ответил.
Hazel Grace Lancaster Нет.
Augustus Waters [театрально вдыхает] «Дорогой мистер Уотерс. Пишу, чтобы поблагодарить вас за ваше электронное письмо. Я признателен каждому, кто находит время прочитать мою книгу.»
Hazel Grace Lancaster [взволнованно садится] Огастус?
Augustus Waters Да?
Hazel Grace Lancaster Что ты делаешь?
Augustus Waters Похоже, я нашёл помощницу Ван Хаутена. Написал ей.
Hazel Grace Lancaster Огастус!
Augustus Waters Возможно, она переслала это письмо Ван Хаутену. Продолжать?
Hazel Grace Lancaster О боже, давай, давай, давай!
Augustus Waters «Я особенно обязан вам, сэр.» Хейзел Грейс, он только что назвал меня «сэр».
Hazel Grace Lancaster Огастус, читай дальше! Читай дальше!
Augustus Waters «... и за добрые слова о «Имперском страдании», и за то, что нашли время сказать мне, что книга, и здесь я дословно цитирую вас, «означала очень многое» для вас и вашей подруги Хейзел Грейс.»
Hazel Grace Lancaster [взволнованно кричит] Не может быть! Да не может быть, не может быть, не может быть!
Augustus Waters Конечно может. «Отвечая на ваш вопрос: нет, я больше ничего не писал и писать не буду. Мне кажется, что продолжать делиться своими мыслями с читателями не принесёт ни им, ни мне пользы. Тем не менее, спасибо за ваше щедрое письмо. Искренне ваш, Питер Ван Хаутен.» Вот так вот.
Hazel Grace Lancaster О боже!
Augustus Waters Я же говорил, я чертовски крут.
Hazel Grace Lancaster Это место, куда ты приводишь всех своих романтических побед?
Augustus Waters Да, каждую из них. Наверное, поэтому я до сих пор девственник.
Hazel Grace Lancaster Ты не можешь быть до сих пор девственницей! Не может быть!
Augustus Waters Дай-ка я тебе кое-что покажу.
[поднимает палку и рисует круг на земле]
Augustus Waters Видишь этот круг? Это круг девственников.
Hazel Grace Lancaster Ага?
[Гас рисует ещё один почти незаметный круг внутри уже нарисованного]
Augustus Waters А это... 18-летние парни с одной ногой.
Patrick Твой ход, Гас.
Augustus Waters Да, конечно. Я, эм, Августус Уотерс. Мне восемнадцать. Год с половиной назад у меня был остеосаркома. И я потерял эту малышку из-за этого.
[засучивает правый штанину, показывая протез ноги]
Augustus Waters А теперь я наполовину киборг, и это круто. Но на самом деле я здесь по просьбе Айзека.
Isaac Да.
Patrick Как ты, Гас?
Augustus Waters Отлично! Да. Я как на американских горках, которые идут только вверх, друг мой.
Hazel Grace Lancaster Знаешь, эта твоя одержимость — чтобы тебя помнили?
Augustus Waters Не злись.
Hazel Grace Lancaster Я злюсь! Я злюсь, потому что думаю, что ты особенный. И разве этого мало? Ты думаешь, что единственный способ прожить жизнь со смыслом — чтобы все тебя запомнили. Чтобы все тебя любили! А знаешь что, Гас — это и есть твоя жизнь! Это всё, что у тебя есть! У тебя есть я, твоя семья и этот мир, и всё! И если этого тебе мало, то извини, но это не пустяк. Потому что я тебя люблю. И я буду тебя помнить.
Hazel Grace Lancaster Единственное, что хуже, чем умереть от рака — это когда умирает твой ребёнок от рака.
Isaac Она сказала, что хочет расстаться со мной до операции, потому что не справится. Я вот вот потеряю зрение, а ЕЙ тяжело. Я всё время говорил ей «навсегда», понимаешь, «навсегда». А она перебивала меня и не говорила в ответ, и это было... Словно меня уже не было, понимаешь? И...
Hazel Grace Lancaster Да, иногда люди не понимают обещаний, которые дают, когда их дают.
Isaac Я знаю, но... Я просто чувствую себя полным неудачником, а у меня ещё её кулон.
Hazel Grace Lancaster Сними его.
Augustus Waters Чувак, сними его!
[Айзек снимает кулон и рвёт цепочку]
Hazel Grace Lancaster Да!
[Айзек бросает кулон]
Augustus Waters Поехали, чувак. Поехали.
Isaac Хочу что-нибудь пнуть.
[встаёт и начинает пинать телевизор]
Augustus Waters Не бей по нему, не бей! Чувак. Эээ...
[находит подушку и даёт Айзеку]
Augustus Waters Ударь вот по этому.
Isaac Прости.
[начинает яростно бить подушку]
Hazel Grace Lancaster [Закадровый голос/Нарратив] Это было невыносимо... Всё целиком. Каждая секунда — хуже предыдущей. Одно из первых, что тебя спрашивают в приёмном покое — оценить боль по шкале от одного до десяти. Мне задавали этот вопрос сотни раз. И я помню, как однажды, когда я не могла вдохнуть и казалось, что грудь в огне, медсестра попросила оценить боль. Хотя я не могла говорить, я подняла девять пальцев. Позже, когда мне стало лучше, медсестра зашла и назвала меня бойцом. «Знаешь, откуда я это знаю?» — сказала она. «Ты назвала десять девятью.» Но это была не правда. Я не назвала девять, чтобы казаться смелой. Я назвала девять, потому что берегла свою десятку. И вот она... Эта великая и ужасная десятка.
Hazel Grace Lancaster [перед отъездом в Амстердам] Лёгкие, держитесь в порядке ровно неделю. Поняли? Ещё одну неделю.
Van Houten Давай представим, что ты бежишь в гонке с черепахой. Черепаха стартует с десятью ярдами преимущества, и за то время, что ты бежишь десять ярдов, черепаха продвигается всего на ярд. Значит, ты быстрее черепахи, но ты никогда её не догоняешь, а лишь сокращаешь отрыв. Конечно, ты можешь пробежать мимо черепахи, если не задумываться, как это возможно, но вопрос оказывается настолько сложным, что никто его не решил, пока Кантор не доказал, что некоторые бесконечности больше других бесконечностей... Думаю, я ответил на твой вопрос.
[первые строки]
Hazel Grace Lancaster Я верю, что у нас есть выбор, как рассказывать грустные истории. С одной стороны, можно приукрасить, как в фильмах и романах, где красивые люди получают красивые уроки, где ничто не настолько сломано, чтобы нельзя было починить извинением и песней Питера Гэбриела. Мне нравится такая версия, как и любой другой девушке, поверьте. Но это не правда. Вот настоящая правда. Извините.
Augustus Waters Похоже, мир — это не фабрика, исполняющая желания.
Frannie [Хейзел Грейс одета в футболку с изображением картины Рене Магритта «Измена образов» — картина с трубкой и надписью на французском «Это не трубка»] Я вообще не понимаю эту футболку.
Hazel Grace Lancaster Ван Хаутен поймёт. Поверь мне. В «Имперской болезни» около пятидесяти отсылок к Магритту.
Frannie «Это не трубка.»
Hazel Grace Lancaster Именно.
Frannie Но это же трубка.
Hazel Grace Lancaster Нет, не трубка. Это рисунок трубки. Видишь?
[она не понимает]
Hazel Grace Lancaster Все изображения вещей по сути абстрактны. Рисунок вещи — не сама вещь. И футболка с рисунком вещи — тоже не сама вещь.
Hazel Grace Lancaster Я так сильно тебя люблю, Августус Уотерс.
Augustus Waters Я тоже тебя люблю, Хейзел Грейс. Очень, очень сильно.
[как Хейзел Грейс и Гас заходят в его гостиничный номер, они целуются и раздеваются]
Augustus Waters Он заканчивается примерно чуть выше колена и сужается.
Hazel Grace Lancaster Что?
Augustus Waters Моя нога. Чтобы ты была готова.
[Гас отворачивается, Хейзел хватает его за лицо и поворачивает к себе]
Hazel Grace Lancaster Гас, перестань себя возносить.
Hazel Grace Lancaster Огастус, я не могу дышать.
Augustus Waters Всё в порядке.
[Гас помогает ей поправить кислородную трубку под носом]
Augustus Waters Хейзел. Ты красивая.
Hazel Grace Lancaster Хватит.
Augustus Waters Нет, ты невероятно красивая. Мне так повезло.
Hazel Grace Lancaster Мне так повезло.
