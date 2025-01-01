[последние слова]

[закадровый голос, из его панегирика Хейзел]

Мистер Ван Хутен. Я хороший человек, но паршивый писатель. А вы паршивый человек, но хороший писатель. Думаю, мы бы составили отличную команду. Я не хочу просить у вас одолжений, но если у вас есть время — а судя по всему, оно у вас было — пожалуйста, исправьте это за меня: это панегирик для Хейзел. Она просила меня написать его, и я стараюсь, но мне... мне не хватает изящества. Видите ли, дело в том, что... все мы хотим, чтобы нас помнили. Но Хейзел особенная. Хейзел знает правду. Она не хотела миллионы поклонников, ей нужен был всего один. И она его получила. Может, ее не любили многие, но любили глубоко. А разве это не больше, чем достается большинству из нас? Когда Хейзел была больна, я понимал, что умираю, но не хотел в этом признаваться. Она была в реанимации, когда я пробрался к ней на десять минут и просто сидел рядом, пока меня не поймали. Ее глаза были закрыты, кожа бледная, но руки — все еще ее руки, теплые, а ногти были покрашены в этот темно-синий почти черный цвет, и... я просто держал их. И заставлял себя представить мир без нас и какой это был бы никчёмный мир. Она такая красивая. На нее не надоедает смотреть. Никогда не беспокоишься, умнее ли она тебя, потому что знаешь — да. Она смешная, но никогда злая. Я люблю ее. Чёрт, я люблю ее, мне так повезло любить ее, Ван Хутен. В этом мире ты не выбираешь, будешь ли болеть, но ты выбираешь, кто будет причинять тебе боль. И я доволен своим выбором. Надеюсь, она довольна своим. Хорошо, Хейзел Грейс?