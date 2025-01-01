Professor CoremanНам стоит заботиться не столько о поиске счастья, сколько о счастье самого поиска.
[зал смеётся и аплодирует]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Professor CoremanИнтересно, сколько из нас помнят тот детский момент, когда счастье ощущалось как состояние бытия. Тот единственный момент неповторимой радости. Момент, когда всё в нашем мире, внутри и снаружи, было в порядке. Всё было в порядке.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dying Woman on PlaneЯ не боюсь, Гектор. Те, кто боится смерти, боятся и жизни.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
HectorТы был в бегах. Ты сидел в тюрьме за свои убеждения, потерял родных и близких. Я имею в виду, ты прошёл через многое. Как же ты всё-таки счастлив?
Old MonkПотому что я прошёл через многое.
HectorЯ понимаю, искать счастье — одно, а делать это целью — совсем другое, и это не работает, да?
Old MonkВыше этого, Гектор. Важнее того, что мы ищем, — то, чего мы избегаем.
HectorКак, например, несчастье. Значит, не делать несчастье своей целью?
КлараГектор... Доброе утро, дорогой. Пора вставать и светиться.
Гектор[за кадром]Жил-был молодой психиатр по имени Гектор, у которого была вполне удовлетворительная жизнь. Его мир был упорядочен и прост. И ему это нравилось. Он находил утешение в его предсказуемых узорах. Узорах, которые его девушка Клара с радостью поддерживала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Professor Coreman[рассказывает]Жил-был молодой психиатр по имени Гектор, который был очень доволен своей жизнью.
Hector[к стюардессе]Не хочу казаться навязчивым, и прошу прощения за вопрос, но этот самолёт разве может лететь быстрее?
Professor CoremanЕго мир был сложным, иногда даже хаотичным. И ему это нравилось. Он находил утешение в богатых, случайных узорах своей жизни. Он слушал своих пациентов с настоящим терпением.