Киноафиша Фильмы Путешествие Гектора в поисках счастья Цитаты из фильма Путешествие Гектора в поисках счастья

Цитаты из фильма Путешествие Гектора в поисках счастья

Hector 1. Сравнения могут разрушить твоё счастье.
Hector 2. Многие думают, что счастье — это быть богаче или значимее.
Hector 3. Многие видят счастье только в своём будущем.
Hector 4. Счастье — это свобода любить сразу несколько женщин.
Hector 5. Иногда счастье — это не знать всей правды.
Hector 6. Избегать несчастья — это не путь к счастью.
Hector 7. Этот человек приносит тебе в основном: а. радость б. огорчение?
Hector 8. Счастье — это отвечать на свой зов.
Hector 9. Счастье — это быть любимым таким, какой ты есть.
Hector 10. Тушёная сладкая картошка!
Hector 11. Страх мешает быть счастливым.
Hector 12. Счастье — чувствовать себя по-настоящему живым.
Hector 13. Счастье — это уметь праздновать.
Hector 14. Слушать — значит любить.
Hector 15. Ностальгия уже не та, что раньше.
Professor Coreman Нам стоит заботиться не столько о поиске счастья, сколько о счастье самого поиска.
[зал смеётся и аплодирует]
Professor Coreman Интересно, сколько из нас помнят тот детский момент, когда счастье ощущалось как состояние бытия. Тот единственный момент неповторимой радости. Момент, когда всё в нашем мире, внутри и снаружи, было в порядке. Всё было в порядке.
Dying Woman on Plane Я не боюсь, Гектор. Те, кто боится смерти, боятся и жизни.
Hector Ты был в бегах. Ты сидел в тюрьме за свои убеждения, потерял родных и близких. Я имею в виду, ты прошёл через многое. Как же ты всё-таки счастлив?
Old Monk Потому что я прошёл через многое.
Hector Я понимаю, искать счастье — одно, а делать это целью — совсем другое, и это не работает, да?
Old Monk Выше этого, Гектор. Важнее того, что мы ищем, — то, чего мы избегаем.
Hector Как, например, несчастье. Значит, не делать несчастье своей целью?
Old Monk Выше этого.
Hector Избегать несчастья — это не путь к счастью.
Old Monk У тебя все карты в руках, Гектор.
[оба смеются]
Edward Ты очень-очень странный человек, Гектор. Такой, которого я обычно избегаю, как чумы. Рад, что не сделал этого.
Old Monk Хотите зайти?
Hector Да, пожалуйста. Потому что меня может не быть на следующей неделе.
Old Monk Момент смерти действительно неизвестен. Заходите.
Hector Ваш английский очень хороший. Откуда вы?
Diego Baresco Хотите взглянуть на мой паспорт?
[показывает ему купюру в 100 долларов]
Hector Мне больше нравится, как у тебя сейчас волосы.
Французская хозяйка [Пугает Гектора] Вы меня интригуете. Подойдите, поиграем в ву. Вы не такие сумасшедшие, как эти люди.
Гектор О, нет, я Гектор. Я психиатр.
Французская хозяйка Пси-ки-а-тр! Алло, вы можете мне помочь.
Гектор О, я так не думаю.
Французская хозяйка Но я хочу пенис... пенис.
Гектор [Шокирован, но потом понимает её диалект] Вы имеете в виду счастье!
Французская хозяйка Все хотят пенис, но нельзя иметь пенис.
Гектор Да, извините.
[смеётся]
Гектор Это... э... оно иллюзорно, да. Счастье нельзя потрогать.
Французская хозяйка Пенис нельзя потрогать.
Hector Знаешь, что такое удушающая забота, Клара? Это материнство, но с буквой С!
Alan Есть большая разница между тем, чтобы просто быть здесь, и тем, чтобы быть здесь для того, чтобы тебя сфотографировали, что ты здесь.
[последние слова]
Professor Coreman Всё было готово к переменам. И он любил, как никогда раньше.
Hector Не могу дождаться, чтобы рассказать это своим пациентам.
Old Monk Расскажи им что?
Hector У всех нас есть способность быть счастливыми.
Old Monk Еще выше, Гектор.
Hector У всех нас есть право быть счастливыми?
Hector Понимаю. У всех нас есть обязанность быть счастливыми.
Agnes Дети, это... это мама Хектор.
Diego Baresco Спорю, то, что я выращиваю, приносит больше счастья, чем то, что ты раздаёшь.
Hector Понимаю, фермер. Ясно, наркотики. Прости, но если твоё счастье приносит другим несчастье, как тогда может быть счастье? Тебя это не беспокоит?
Diego Baresco [бросает его на барную стойку во второй раз] Я не причиняю несчастья, я на него реагирую, как и ты! Мы оба чувствуем потребность, но спрос мы не создаём.
Professor Coreman Куда ты собирался отправиться в этом своём путешествии?
Hector Думал о Китае.
Professor Coreman [удивлённо] А... Китай.
[на пол падает большая металлическая крышка, звучащая как китайский колокольчик]
Professor Coreman Блестяще.
[первые реплики]
Гектор [внезапно проснувшись от кошмара] Клара!
Клара Гектор... Доброе утро, дорогой. Пора вставать и светиться.
Гектор [за кадром] Жил-был молодой психиатр по имени Гектор, у которого была вполне удовлетворительная жизнь. Его мир был упорядочен и прост. И ему это нравилось. Он находил утешение в его предсказуемых узорах. Узорах, которые его девушка Клара с радостью поддерживала.
Professor Coreman [рассказывает] Жил-был молодой психиатр по имени Гектор, который был очень доволен своей жизнью.
Hector [к стюардессе] Не хочу казаться навязчивым, и прошу прощения за вопрос, но этот самолёт разве может лететь быстрее?
Professor Coreman Его мир был сложным, иногда даже хаотичным. И ему это нравилось. Он находил утешение в богатых, случайных узорах своей жизни. Он слушал своих пациентов с настоящим терпением.
[смеётся, вспоминая встречу]
Professor Coreman Вот видите? Иногда с неожиданными результатами.
Hector [примеряет шлем замкового стражника] Выглядит... вполне сносно.
