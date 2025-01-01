Hector Ты был в бегах. Ты сидел в тюрьме за свои убеждения, потерял родных и близких. Я имею в виду, ты прошёл через многое. Как же ты всё-таки счастлив?

Old Monk Потому что я прошёл через многое.

Hector Я понимаю, искать счастье — одно, а делать это целью — совсем другое, и это не работает, да?

Old Monk Выше этого, Гектор. Важнее того, что мы ищем, — то, чего мы избегаем.

Hector Как, например, несчастье. Значит, не делать несчастье своей целью?

Old Monk Выше этого.

Hector Избегать несчастья — это не путь к счастью.

Old Monk У тебя все карты в руках, Гектор.