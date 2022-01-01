Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Габриель Роз
Габриель Роз
Gabrielle Rose
О персоне
Фильмография
Габриель Роз
Gabrielle Rose
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Камлупс, Британская Колумбия, Канада
Рост
165 см
Биография Габриель Роз
Развернуть
Фильмография Габриель Роз
Доказательство
драма, фэнтези, мистика
2015, США / Канада
6.0
Пропащие ребята: Племя
комедия, ужасы, триллер
2008, США / Канада
4.0
Во имя короля: история осады подземелья
фэнтези, боевик, приключения
2007, Германия / Канада / США
6.0
Сестры
ужасы, мистика, триллер
2006, США
4.0
Семейный просмотр
драма
1987, Канада
6.0
Все фильмы
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России