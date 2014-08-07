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Тысячу раз "спокойной ночи". Трейлер
Тысячу раз "спокойной ночи". Трейлер
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Дата публикации: 7 августа 2014
Тысячу раз "спокойной ночи"
– Ребекка выдающийся военный фотограф. Её муж и дочери не могут больше мириться с тем, что она подвергает свою жизнь опасности, и ставят ей ультиматум: работа или семья. Выбор, кажется, очевиден…
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