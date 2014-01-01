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Маньяк из твиттера
Маньяк из твиттера
iKllr
18+
Напомним о выходе в прокат
ужасы
триллер
Страна
США
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2014
Премьера в мире
1 января 2014
Дата выхода
1 января 2014
США
Бюджет
$400 000
Производство
iKllr Films
Другие названия
#iKllr
Режиссер
Джеффри Когхлан
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.9
Оцените
13
голосов
6
IMDb
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