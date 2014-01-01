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Постер фильма Маньяк из твиттера
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Киноафиша Фильмы Маньяк из твиттера

Маньяк из твиттера

iKllr 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 1 января 2014
Дата выхода
1 января 2014 США
Бюджет $400 000
Производство iKllr Films
Другие названия
#iKllr
Режиссер
Джеффри Когхлан
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 13 голосов
6 IMDb
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