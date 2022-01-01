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Дом странных детей мисс Перегрин Дом странных детей мисс Перегрин
Киноафиша Фильмы Дом странных детей мисс Перегрин Дом странных детей мисс Перегрин, 2016: актеры и роли
Miss Peregrine's Home for Peculiar Children Дом странных детей мисс Перегрин 2016 / США
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118 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Дом странных детей мисс Перегрин, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тим Бертон Тим Бертон Tim Burton
В ролях
Ева Грин Ева Грин Eva Green Сэмюэл Л. Джексон Сэмюэл Л. Джексон Samuel L. Jackson Эллисон Дженни Эллисон Дженни Allison Janney Эйса Баттерфилд Эйса Баттерфилд Asa Butterfield Ким Диккенс Ким Диккенс Kim Dickens Джуди Денч Джуди Денч Judi Dench Крис О'Дауд Крис О'Дауд Chris O'Dowd Элла Пернелл Элла Пернелл Ella Purnell Руперт Эверетт Руперт Эверетт Rupert Everett
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