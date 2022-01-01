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Дом странных детей мисс Перегрин
Дом странных детей мисс Перегрин, 2016: актеры и роли
Miss Peregrine's Home for Peculiar Children
Дом странных детей мисс Перегрин
2016 / США
Трейлер
8.1
Оцените
118
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Дом странных детей мисс Перегрин, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тим Бертон
Tim Burton
В ролях
Ева Грин
Eva Green
Сэмюэл Л. Джексон
Samuel L. Jackson
Эллисон Дженни
Allison Janney
Эйса Баттерфилд
Asa Butterfield
Ким Диккенс
Kim Dickens
Джуди Денч
Judi Dench
Крис О'Дауд
Chris O'Dowd
Элла Пернелл
Ella Purnell
Руперт Эверетт
Rupert Everett
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