Наша рецензия

Джейк Портман (Эйса Баттерфилд) самый обычный подросток. Обычнее просто некуда. Нет, даже не так. На конкурсе «А кто тут у нас самый невзрачный?» он вполне мог бы рассчитывать на главный приз. Вот поэтому и девушки на него не смотрят. И друзьям до него дела нет. А так как родители парня вечно заняты, то единственный человек, с которым Джейк неразлучен – это его дед. А вот он-то как раз явно не от мира сего. Кадр из фильма Тима Бёртона «Дом странных детей мисс…