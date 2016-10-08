Джейк Портман (Эйса Баттерфилд) самый обычный подросток. Обычнее просто некуда. Нет, даже не так. На конкурсе «А кто тут у нас самый невзрачный?» он вполне мог бы рассчитывать на главный приз. Вот поэтому и девушки на него не смотрят. И друзьям до него дела нет. А так как родители парня вечно заняты, то единственный человек, с которым Джейк неразлучен – это его дед. А вот он-то как раз явно не от мира сего. Кадр из фильма Тима Бёртона «Дом странных детей мисс…
Умное, печальное, невероятно красивое кино.
Подозреваю, что понравится не всем. Народ из зала уходил достаточно активно.
Бёртон узнаваем на все 100, фильм сделан хорошо, сходить и получить удовольствие вполне можно.
Хотя мне больше понравилась"Алиса-2", где он был продюсером.
Монстры и правда жуткие, детям на фильм не стоит ходить.
А лет с 13-14 - самое то.
вообще, не понятные эмоции после фильма...
не понимаю, для кого этот фильм: точно не для детей! на мой взгляд, даже в "люди х", персонажи меньше монстры, чем тут! (девочка с монстром в затылке, мальчик доктор франкенштейн ну и пустоты!!!)
с другой стороны, если фильм не для детей - почему такой незамысловатый сюжет и такие глуповатые диалоги(особо отличился Л Джексон - которому, на мой взгляд, просто не повезло с персонажем, который только и делал, что стендапил и зачитывал монологи обременённые смыслом)
Сегодня хочу рассказать о фильме Дом страннх детей "Миссис Перегрин" от замечательного режиссёра Тима Бёртона.
Он снят по мотивам книги "Дом страннх детей", которая была выпущена в 2012 году, её особенностью было то, что она была проиллюстрирована старыми фотографиями. Книга была наполнена мистикой, но адаптирована для детей.
Итак, история крутится вокруг Джейкоба, которого сыграл Эйс Баттерфилд, которому всё детство дедушка рассказывал странные истории про странных детей и монтров, сопровождая это всё черно-белыми старыми фотографиями и вот в определенный момент, когда дедушка умер Джейкоб решает выяснить, насколько правдивы эти сведения. И вот он находит особдняк, со странными детьми в сопросовждении Миссис Перегрим в исполнении Евы Грин и узнаёт очень важную тайну и то, что только он может им помочь. Ну и само собой пытается это сделать.
Мне же этот фильм вполне понравился.
Сюжет очень интересный, хоть и не без взаимствований. Также понравилось то, что во всём есть логика, нет никаких дыр. Единственным минусом стало только то, что длительность фильма 2 часа, и за отсутствием какой-либо динамики иногда становилось скучновато.
Ну и еще можно придраться к нераскрытости некоторых персонажей, я понимаю, что их много, но всё-же.
Абсолютно вся картинка фильма "на ура", все эти ландшафты, костюмы и в целом визуаизация, декорации, костюмы, постановка света, цветовая гамма. Экшена в фильме мало, но он хотя бы вызывает эмоции, по сравнению с теми же проходными боевиками.
Актерская игра великолепна, особенно,хочется отметить игру Евы Грин, она прям рождена для этой роли и попала в образ на все 100%.
Саунтреки в фильмах очень к месту, всё шло гладко, где нужно -добавили барабаны, где нужно, определенную музыку.
Хорошая сказка в стиле фентези. Рекомендую к просмотру. 7 из 10.
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