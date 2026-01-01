Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Самсон и Далила Награды и номинации фильма Самсон и Далила

Награды и номинации фильма Самсон и Далила 1949

Оскар 1951 Оскар 1951
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучшие визуальные эффекты
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
Золотой глобус 1951 Золотой глобус 1951
Best Cinematography - Color
Номинант
