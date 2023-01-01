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Замкнутая цепь Замкнутая цепь
Киноафиша Фильмы Замкнутая цепь Замкнутая цепь, 2013: актеры и роли
Closed Circuit Замкнутая цепь 2013 / Великобритания / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Замкнутая цепь, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Краули Джон Краули John Crowley
В ролях
Эрик Бана Эрик Бана Eric Bana Ребекка Холл Ребекка Холл Rebecca Hall Джим Бродбент Джим Бродбент Jim Broadbent Айзек Хемпстед-Райт Айзек Хемпстед-Райт Isaac Hempstead Wright Риз Ахмед Риз Ахмед Riz Ahmed Кеннет Крэнэм Кеннет Крэнэм Kenneth Cranham Марк Бэдхэм Киран Хайндс Киран Хайндс Ciarán Hinds
Переводчик
Переводчик
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