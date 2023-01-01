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Замкнутая цепь
Замкнутая цепь, 2013: актеры и роли
Closed Circuit
Замкнутая цепь
2013 / Великобритания / США
Трейлер
6.0
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Замкнутая цепь, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Краули
John Crowley
В ролях
Эрик Бана
Eric Bana
Ребекка Холл
Rebecca Hall
Джим Бродбент
Jim Broadbent
Айзек Хемпстед-Райт
Isaac Hempstead Wright
Риз Ахмед
Riz Ahmed
Кеннет Крэнэм
Kenneth Cranham
Марк Бэдхэм
Киран Хайндс
Ciarán Hinds
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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