Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Замкнутая цепь Цитаты из фильма Замкнутая цепь

Цитаты из фильма Замкнутая цепь

Joanna Reece И вот тут всё пошло наперекосяк. Вот почему этот секрет смертельно опасен.
Martin Rose Это твой заголовок?
Joanna Reece [с усмешкой] Ха, заголовков без доказательств не бывает.
Martin Rose Похоже, ты никогда не читал британскую прессу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Devlin [место взрыва] Я же говорил — тут нечего смотреть.
Martin Rose Нечего разглядывать, и это другое дело.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Devlin В этой комнате прослушка.
Martin Rose Не похоже на тебя — подозревать.
Devlin Нет, я просто говорю. Здесь это обычное дело. Конфиденциальные разговоры записываются и хранятся.
Martin Rose Тогда мне стоит быть осторожнее с тем, что говорю.
Devlin Да, или хотя бы говори чётко. Ради машинописца.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Attorney General Послушай, Мартин, я понимаю, что ты сейчас думаешь. Как это выглядит с твоей стороны.
Martin Rose Я никаких обвинений не выдвигал.
Attorney General Но если мы признаем, что они — что кто-то... Тогда нам придется принять и многое другое, что просто неприемлемо. И я этого принимать не собираюсь.
Martin Rose Ты умеешь прояснять ситуацию, да?
Attorney General Меня здесь будто и нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Мать [идут по оживлённой рыночной площади] Тебе действительно придётся пересмотреть свой образ жизни, понимаешь?
Беременная дочь О каком образе жизни ты говоришь, мам?
Мать Вино только по пятницам. И постарайся есть больше тёмно-зелёных овощей.
Юноша с мобильника [появляется другой видеомонитор] Значит, это всё равно, что сказать — мы больше никогда не увидимся. Так и есть. Просто так.
Женщина с мобильника [на другом мониторе] Как я могу что-то сделать, если не знаю, чего ты хочешь?
Подросток [на заднем плане] Она так расстроилась, а я ей говорю: «Слушай, у тебя же сиськи. Они у тебя есть, смотри». Сидеть дома — жалко, когда можно выйти и хорошо провести время.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joanna Reece Но защитники, которые задают не те вопросы в такой ситуации, они ведь как бы лишние, да? Не суйся на крыши, Мартин.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Martin Rose Сомнения есть.
Melissa Вы, юристы, любите свои чёртовы сомнения, да? А я не могу пользоваться сомнениями. Мне нужна уверенность. Мне нужны твёрдые знания, чтобы делать свою работу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nazrul Sharma Тебя хотят в суде. Давать показания. Ты с этим согласен, Эмир?
Emir Erdogan [воинственно] Я видел тебя. С моим отцом.
Nazrul Sharma Много таких, как я.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nazrul Sharma [душит Клаудию Симмонс-Хау с помощью проволоки] У тебя есть все преимущества, которые может дать наше общество, но будешь ли ты его защищать, а? Нет, ты оставляешь это кому-то другому. Так что я веду войну против мужчин, которые хотят видеть тебя в маске, стоит тебе только выглядеть как женщина.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Claudia Simmons-Howe [имеется в виду сын Мартина Роуза] Сколько ему сейчас?
Martin Rose Достаточно взрослый, чтобы понимать, как сильно я е#анул его жизнь. Во многих смыслах ты был худшим, что когда-либо со мной случалось.
Claudia Simmons-Howe [улыбаясь] О? Ты, без сомнения, худшее, что когда-либо случалось со мной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Attorney General [Мартину Роузу, с иронией] Катастрофа для правосудия, конечно. Теперь мы можем волноваться, возмущаться, написать разгневанное письмо в газеты или нашим депутатам. Это ничего не изменит.
[Тихие сцены, показывающие Фарруха Эрдогана в камере, как его душит проволокой агент MI5]
Attorney General Доказательства Эмира рассматриваются в закрытом заседании, и именно там они и останутся. Они будут представлены в соответствии с законом, затем доказательства положат в коробку. Коробка будет закрыта и больше никогда не открыта.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Martin Rose [за ужином] Можно мне сесть между двумя людьми, которые ненавидят друг друга? Мне нравится выступать в роли разрядки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Devlin Мартин, будь осторожен.
Martin Rose Уже немного поздновато для этого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Claudia Simmons-Howe Что если они достанут нас раньше, чем он дойдет до суда?
Martin Rose Ну хоть мы, чёрт возьми, пытались.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Женщина на телефоне [на рынке Бороу] Это травля. Просто скажи учителю. Да, быть слишком дружелюбным — это то же самое, что и травля.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Devlin [Мартину Роузу] Мне нужна была сигарета. Пластыри мне не помогают, у меня кожа слишком грубая. Это от работы с такими убл#дками, как ты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Devlin [имеется в виду Фаррух Эрдоган] Ну, он родился в трёхкозлом городке на границе Турции и Ирака.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Claudia Simmons-Howe Вы взломали мои покои.
Nazrul Sharma Они были открыты.
Claudia Simmons-Howe После того, как вы их отперли, уверен, что были.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nazrul Sharma Есть люди, которым очень нужна здесь осуждающая приговор. Так что если вдруг почувствуешь, эээ, что тебя давят или запугивают...
Claudia Simmons-Howe [перебивая] О, с этим я справлюсь, спасибо.
Nazrul Sharma Или угрожают.
Claudia Simmons-Howe Угрожают? И что ты под этим именно понимаешь?
Nazrul Sharma Можешь позвонить мне.
Claudia Simmons-Howe И что ты тогда сделаешь?
Nazrul Sharma Что нужно будет, то и сделаю, Клаудия.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joanna Reece [на званом ужине] Потом меня обратно отправили и сказали: «Нет, теперь нужно снять обувь». А я в шпильках, понимаешь? Что, у меня там какие-то маленькие взрывчатки?
Iqbal Тебе бы попробовать быть азиатом. Меня останавливают и обыскивают каждые несколько недель.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Piccola [открывает дверь дома] Мартин! Ты так и не приходишь. Ты что, пьян?
Martin Rose [передаёт бутылку вина для званого ужина] Пока нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Piccola Мартин, позволь представить Джоанну?
Martin Rose Привет, Джоанна.
[саркастично]
Martin Rose Сейчас у меня жестокий развод, и скоро я останусь без гроша, так что с твоей точки зрения, в чём тогда смысл?
Piccola Джоанна, он печально знаменит своей отвратительностью.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Martin Rose [к китайскому повару] У меня к вам пару простых вопросов — отвечайте одним словом. По двадцать фунтов за слово.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Claudia Simmons-Howe Раньше я так делала.
Emir Erdogan Что? Играл в Medal of Honor?
Claudia Simmons-Howe Нет, я раньше злилась. Вместо того чтобы помогать людям, которые пытались помочь мне, я просто молчала, чтобы отомстить, хотя на самом деле страдала только я сама.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Attorney General [тонко угрожающе, Мартин Роуз] И, возможно, именно эта слабость и стала причиной, почему тебя выбрали для этой работы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Claudia Simmons-Howe [уныло] Мы недостаточно сильны, чтобы с ними бороться, правда?
Martin Rose Нет.
Claudia Simmons-Howe Нет хорошего выхода из этого, правда? Нет... Правильного выхода.
Martin Rose Нет. Прости, Клаудия.
Claudia Simmons-Howe Так как же нам поступить?
Martin Rose Я позвоню им и скажу, что мы будем делать, как нам скажут.
Claudia Simmons-Howe [смеётся с недоверием] Всё так просто?
Martin Rose Да, всё так просто.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Claudia Simmons-Howe Ты винишь себя.
Martin Rose В основном.
Claudia Simmons-Howe Ну, это хорошо. Старый Мартин Роуз никогда бы не взял вину на себя.
Martin Rose Я сказал только «в основном».
Claudia Simmons-Howe Так ещё лучше — значит, старый Мартин Роуз не совсем ушёл.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Martin Rose А дальше ты скажешь, что, эм... закону нужны люди с честью.
Claudia Simmons-Howe Да, нужны. Но это не значит, что для таких, как ты, там тоже найдется место.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Она сказала “Да”!
Она сказала “Да”!
2023, США, комедия, драма
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Девушка Миллера
Девушка Миллера
2024, США, комедия, драма
На первом месте — хит, который смотрели 7,227 млрд минут: собрали 5 самых просматриваемых фильмов в 2025 году
В старых фильмах его не было: новый сериал «Гарри Поттер» представит героя, которого фанаты ждали 20 лет
Новорожденный ребенок точно будет: съемки 4 сезона «Клюквенного щербета» уже начались, и вот с какой сцены
Лишь один свежий сериал поспорит с финалом «Очень странных дел» за звание лучшего Sci-Fi в 2025 году — и это даже не «Институт» по Кингу
Вот и Лето прошел — слово и не бывало: в киновселенной DC появится новый Джокер — и сыграет его вовсе не Хоакин Феникс
Затягивает с первых минут: собрали топ-5 лучших детективов 2025 года — №3 еще не вышел, а уже получил 87% свежести
Снова Япония и снова игра: этот свежий фильм с рейтингом 8.0 «зайдет» фанатам «Алисы в Пограничье» — стоит посетить премьеру
«Не просто какие-то болванчики»: почему «Невский», «Шеф» и «Первый отдел» популярнее других детективов — объясняет критик
В одной лиге с Таносом, Сауроном и Волан-де-Мортом: у «Смешариков» есть свой главный злодей — и вы никогда на него не подумаете
Зрители больше не ждут Васильева в «Невском»: в 2021 году появился сериал, который все изменил
Участь страшнее, чем у Джоффри: в 3 сезоне «Дома дракона» Кристона Коля ждет эпичная гибель — в точности как в книгах Мартина
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше