[первые реплики]

Мать [идут по оживлённой рыночной площади] Тебе действительно придётся пересмотреть свой образ жизни, понимаешь?

Беременная дочь О каком образе жизни ты говоришь, мам?

Мать Вино только по пятницам. И постарайся есть больше тёмно-зелёных овощей.

Юноша с мобильника [появляется другой видеомонитор] Значит, это всё равно, что сказать — мы больше никогда не увидимся. Так и есть. Просто так.

Женщина с мобильника [на другом мониторе] Как я могу что-то сделать, если не знаю, чего ты хочешь?