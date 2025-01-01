[первые реплики]
Мать
[идут по оживлённой рыночной площади]
Тебе действительно придётся пересмотреть свой образ жизни, понимаешь?
Беременная дочь
О каком образе жизни ты говоришь, мам?
Мать
Вино только по пятницам. И постарайся есть больше тёмно-зелёных овощей.
Юноша с мобильника
[появляется другой видеомонитор]
Значит, это всё равно, что сказать — мы больше никогда не увидимся. Так и есть. Просто так.
Женщина с мобильника
[на другом мониторе]
Как я могу что-то сделать, если не знаю, чего ты хочешь?
Подросток
[на заднем плане]
Она так расстроилась, а я ей говорю: «Слушай, у тебя же сиськи. Они у тебя есть, смотри». Сидеть дома — жалко, когда можно выйти и хорошо провести время.