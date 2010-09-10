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Постер фильма За голубыми небесами
6.4
Киноафиша Фильмы За голубыми небесами
6.4

За голубыми небесами

, 2010
Himlen är oskyldigt blå
Швеция / драма / 18+
Постер фильма За голубыми небесами
6.4

О фильме

Мартин сбегает от отца-алкоголика, он ищет работу на лето и находит её — работу, которую он никогда не забудет. Элитный яхт-клуб, идиллические красоты Стокгольмского архипелага, на дворе 1975 год. Он встречает свою первую любовь, и над ним берёт шефство старый плейбой Жосто...но в результате он оказывается в самом центре одного из крупнейших скандалов в криминальной истории Швеции.

Драма взросления и криминальный триллер в одном флаконе, и одновременно — богатый деталями и нюансами портрет жизни Швеции 70-х годов. Главную роль в фильме исполнил сын известнейшего шведского актера Стеллана Скарсгарда Билл Скарсгард, знакомый петербургским зрителям по картинам «В космосе чувств не бывает» и «Симон и дубы», участниками программы «Фестиваля кино Швеции 2013».

В ролях

Билл Скарсгард
Билл Скарсгард
Martin
Питер Далле
Gösta
Юзефина Юнгман
Jenny
Адам Пэлссон
Micke
Аманда Оумс
Siv
Бьерн Чьелльман
Nils
Расмус Троедссон
Ulf
Анника Олссон
Ann-Britt
Питер Энгман
Kenta
Гюстав Лунд
Nalle
Режиссер Ханнес Холм
Сценарист Ханнес Холм
Композитор Mattias Bärjed
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Швеция
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 8 октября 2010
Премьера в мире 10 сентября 2010
Дата выхода
10 сентября 2010 Канада
20 ноября 2010 Норвегия
10 сентября 2010 Румыния 18
15 сентября 2011 Финляндия
15 октября 2010 Швеция
Сборы в мире $2 921 178
Производство Fladen Film, Sveriges Television (SVT), Nordisk Film
Другие названия
Himlen är oskyldigt blå, Behind Blue Skies, Iza plavog neba, Az utolsó vakáció, Der Himmel ist unschuldig blau, Pod bezchmurnym niebem, Sub albastrul cer de vara, За голубыми небесами, 青空の背後

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 12 голосов
6.6 IMDb

Отзывы о фильме

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