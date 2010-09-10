Мартин сбегает от отца-алкоголика, он ищет работу на лето и находит её — работу, которую он никогда не забудет. Элитный яхт-клуб, идиллические красоты Стокгольмского архипелага, на дворе 1975 год. Он встречает свою первую любовь, и над ним берёт шефство старый плейбой Жосто...но в результате он оказывается в самом центре одного из крупнейших скандалов в криминальной истории Швеции.

Драма взросления и криминальный триллер в одном флаконе, и одновременно — богатый деталями и нюансами портрет жизни Швеции 70-х годов. Главную роль в фильме исполнил сын известнейшего шведского актера Стеллана Скарсгарда Билл Скарсгард, знакомый петербургским зрителям по картинам «В космосе чувств не бывает» и «Симон и дубы», участниками программы «Фестиваля кино Швеции 2013».