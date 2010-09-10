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Драма взросления и криминальный триллер в одном флаконе, и одновременно — богатый деталями и нюансами портрет жизни Швеции 70-х годов. Главную роль в фильме исполнил сын известнейшего шведского актера Стеллана Скарсгарда Билл Скарсгард, знакомый петербургским зрителям по картинам «В космосе чувств не бывает» и «Симон и дубы», участниками программы «Фестиваля кино Швеции 2013».
|10 сентября 2010
|Канада
|20 ноября 2010
|Норвегия
|10 сентября 2010
|Румыния
|18
|15 сентября 2011
|Финляндия
|15 октября 2010
|Швеция