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Любовь и лимоны Любовь и лимоны
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Små citroner gula

Любовь и лимоны, 2013

2013 / Швеция
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Дело всей жизни Агнес – кулинария. Девушка работает шеф-поваром и не мыслит себя в другой профессии. Но однажды ее жизнь рушится. В один день она теряет любимую работу, а парень, с которым она видела совместное будущее, бросает ее. Единственной опорой Агнес становится ее лучший друг, который предлагает ей открыть собственный ресторан. Девушке нечего терять, поэтому она, не раздумывая, соглашается. Вскоре она еще и влюбится в парня, который не знает о ее настоящей личности.

  • Картина является экранизацией книги с одноименным названием шведской писательницы Кайсы Ингемарссон. В переводе с оригинала оно звучит как «Вчерашние новости».
  • Сценарий адаптировала сама режиссер Тереза Фабик, а также сценарист Васа.
  • Съемки ленты велись в 2011 году в Тролльхеттане, а также в Стокгольме и Гетеборге.
  • Премьера состоялась только в феврале 2013 года.
  • Фильм показывали на кинофестивале в Берлине. Тереза Фабик признавалась, что никогда не думала о том, что эта комедия может попасть на такой серьезный фестиваль, поскольку она слишком легкая и простая.
  • Во время работы над проектом режиссер вдохновлялась мультфильмом «Рататуй». Однако в нем просматривается также некоторое сходство со «Вкусом жизни».

Агнес — шеф-повар, и она обожает готовить. У нее хорошая работа, любящий парень и лучший друг, не бросающий в бедах. Но в один и тот же день ее увольняют с работы, а парень — бросает. Поэтому ей совсем нечего терять, когда приятель предлагает ей стать совладельцем собственного ресторана. А еще она влюбляется в мужчину, который даже не подозревает, кто она на самом деле…

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 20 февраля 2013
Возраст 12+
Режиссер
Тереза Фабик
В ролях
Ракель Вармландер
Дэн Экборг
Жозефин Борнебуш
Сверрир Гуднасон
Сверрир Гуднасон
Томас фон Брёмссен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Любовь и лимоны 1 постер
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саундтрек фильма Любовь и лимоны
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