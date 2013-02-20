Любовь и лимоны, 2013

Дело всей жизни Агнес – кулинария. Девушка работает шеф-поваром и не мыслит себя в другой профессии. Но однажды ее жизнь рушится. В один день она теряет любимую работу, а парень, с которым она видела совместное будущее, бросает ее. Единственной опорой Агнес становится ее лучший друг, который предлагает ей открыть собственный ресторан. Девушке нечего терять, поэтому она, не раздумывая, соглашается. Вскоре она еще и влюбится в парня, который не знает о ее настоящей личности.
Агнес — шеф-повар, и она обожает готовить. У нее хорошая работа, любящий парень и лучший друг, не бросающий в бедах. Но в один и тот же день ее увольняют с работы, а парень — бросает. Поэтому ей совсем нечего терять, когда приятель предлагает ей стать совладельцем собственного ресторана. А еще она влюбляется в мужчину, который даже не подозревает, кто она на самом деле…