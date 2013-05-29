В космосе чувств не бывает
– Жизнь 18-летнего Симона с синдромом Аспергера перевернулась с ног на голову, когда его брата Сэма бросила девушка. Для нормального существования Симону нужна некая структура. Ему необходимо, чтобы все было на своих местах: распорядок дня, еда, одежда, — неделя за неделей. Именно Сэм постоянно заботился о брате. А когда Сэм впал в депрессию из-за своей девушки, мир Симона обратился в хаос. Симон пытается вернуть всё на круги своя и ставит себе задачу: найти Сэму новую девушку.
