Киноафиша Фильмы Джимми Пикар Цитаты из фильма Джимми Пикар

Цитаты из фильма Джимми Пикар

Bartender Можно посмотреть ваше удостоверение?
Jimmy Picard [Показывает своё удостоверение]
Bartender Если приедут копы — ты мексиканец.
Bartender Так ты в больнице по поводу разбитых башек, да?
Jimmy Picard Я в пролёте. Никто мне ни х#я не говорит.
Head of Admissions Дети есть?
Jimmy Picard В некотором роде.
Head of Admissions Как это — «в некотором роде»?
Jimmy Picard Другой мужчина воспитывал мою дочь.
Georges Devereux Ты никогда так не устраиваешь шум из-за белого мужчины. Это грубое нарушение. Требую оксиэнцефалограмму для моего пациента!
Jimmy Picard Знаешь, на резервации у нас есть индейский агент, который говорит нам, что делать. Всю жизнь я жил под этим дерьм#. А потом я прихожу сюда, в зимнюю больницу — и там ещё хуже. Я не могу от этого избавиться. Если человек продолжает принимать эти штуки, со временем все накапливается, и однажды становится слишком много. Как ты и сказал. Это вырывается в самое слабое место тела. Это как... пульсация в одном месте. И этим местом будет моя голова.
[Первые слова]
Gayle Picard Джимми. Брат. Вот, Джимми.
Gayle Picard [Потряхивает спящего Джимми, чтобы разбудить его]
Gayle Picard Джимми! Малыш, просыпайся. Просыпайся, Джимми!
