Знаешь, на резервации у нас есть индейский агент, который говорит нам, что делать. Всю жизнь я жил под этим дерьм#. А потом я прихожу сюда, в зимнюю больницу — и там ещё хуже. Я не могу от этого избавиться. Если человек продолжает принимать эти штуки, со временем все накапливается, и однажды становится слишком много. Как ты и сказал. Это вырывается в самое слабое место тела. Это как... пульсация в одном месте. И этим местом будет моя голова.