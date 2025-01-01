Georges DevereuxТы никогда так не устраиваешь шум из-за белого мужчины. Это грубое нарушение. Требую оксиэнцефалограмму для моего пациента!
Jimmy PicardЗнаешь, на резервации у нас есть индейский агент, который говорит нам, что делать. Всю жизнь я жил под этим дерьм#. А потом я прихожу сюда, в зимнюю больницу — и там ещё хуже. Я не могу от этого избавиться. Если человек продолжает принимать эти штуки, со временем все накапливается, и однажды становится слишком много. Как ты и сказал. Это вырывается в самое слабое место тела. Это как... пульсация в одном месте. И этим местом будет моя голова.
[Первые слова]
Gayle PicardДжимми. Брат. Вот, Джимми.
Gayle Picard[Потряхивает спящего Джимми, чтобы разбудить его]