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Связи нет
Связи нет, 2012: актеры и роли
Disconnect
Связи нет
2012 / США
Трейлер
8.6
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме
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Кадры
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Саундтреки
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Трейлеры
Связи нет, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Генри Алекс Рубин
Henry-Alex Rubin
В ролях
Джейсон Бэйтман
Jason Bateman
Хоуп Дэвис
Hope Davis
Фрэнк Грилло
Frank Grillo
Микаэл Нюквист
Michael Nyqvist
Пола Пэттон
Paula Patton
Андреа Райзборо
Andrea Riseborough
Александр Скарсгард
Alexander Skarsgard
Макс Тириот
Max Thieriot
Алекс Манетт
Alex Manette
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Онлайн
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