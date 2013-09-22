Береговой всадник, 2013

Эрика и ее муж Патрик – только с виду обычные люди. Писательница и полицейский уже не раз проводили собственные расследования загадочных убийств, происходивших в небольшой деревне Фьелльбакка, где они живут. В этот раз море вынесло на берег тела двух погибших после шторма аквалангистов. Их подруга Джессика уверена, что они умерли не в результате несчастного случая. Она обращается к Патрику за помощью. Примерно в то же время убивают президента музейной ассоциации. Окажутся ли эти три смерти связаны?