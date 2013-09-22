Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Поехавшая" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Береговой всадник Береговой всадник
Киноафиша Фильмы Береговой всадник
Fjällbackamorden: Strandridaren

Береговой всадник, 2013

2013 / Швеция
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Эрика и ее муж Патрик – только с виду обычные люди. Писательница и полицейский уже не раз проводили собственные расследования загадочных убийств, происходивших в небольшой деревне Фьелльбакка, где они живут. В этот раз море вынесло на берег тела двух погибших после шторма аквалангистов. Их подруга Джессика уверена, что они умерли не в результате несчастного случая. Она обращается к Патрику за помощью. Примерно в то же время убивают президента музейной ассоциации. Окажутся ли эти три смерти связаны?

  • Картина основана на цикле романов писательницы Камилл Лекберг. Ее называют «шведской Агатой Кристи» за работу в детективном жанре. В общей сложности насчитывается 6 фильмов, рассказывающих о расследованиях супругов Эрики и Патрика.
  • Съемки ленты велись в реально существующей Фьелльбакке.
  • Сундук из затопленного судна пролежал на дне больше 100 лет. При этом он выглядит достаточно новым и даже сверкает. В действительности такого быть не могло.
  • Ленты из этой детективной серии снимались только для телевидения, без выхода в театральный прокат. Также их можно было приобрести на цифровых носителях и в онлайн-кинотеатрах.

Полицейский из Фьёлльбаке – Патрик и его жена, писательница Эрика – вновь расследуют преступление, корни которого уходят в прошлое. На этот раз в очень далёкое прошлое.

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 22 сентября 2013
Возраст 16+
Режиссер
Рикар Петрелиус
В ролях
Клаудия Галли
Ричард Ульфзэтер
Эва Фритйофсон
Памела Кортес Бруна
Леннарт Якель
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Королева света
Королева света (2013)
6.1
Друзья на всю жизнь
Друзья на всю жизнь (2013)
6.2
В глазах смотрящего
В глазах смотрящего (2012)
6.1
Убийство у моря
Убийство у моря (2013)
6.6363635
Море даёт, море забирает
Море даёт, море забирает (2013)
6.2
Когда сгущается тьма
Когда сгущается тьма (2006)
0
Постер фильма Береговой всадник 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Береговой всадник смотреть онлайн

Береговой всадник

Похожие фильмы онлайн

Королева света
 
Друзья на всю жизнь
 
В глазах смотрящего
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 15:05
Купить КЛAД - ЛЕГКО на KRAKEN 2krn(тут ставим точку)me ИСПОЛЬЗУЙТЕ BПН. По всем городам PФ!
Отзывы Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Приложение киноафиши