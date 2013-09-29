Королева света, 2013

В тихую и размеренную жизнь Фелльбакки вновь врывается загадочное происшествие. В холодную зимнюю ночь Лючия в белом платье плачет и бежит по льду. Она добирается до пролива, кидается в темные воды и скрывается из виду. Писательница Эрика и ее муж Патрик переезжают в новый дом и готовятся отпраздновать свое первое Рождество в нем. Они должны были посмотреть выступление Лючии в церкви, но узнают о том, что женщина пропала. Эрике предстоит провести очередное расследование, чтобы понять, что произошло.
Однажды в зимний день на морозный лед капали слезы. Их оставляла девушка в белом платье. Она бежала до тех пор пока не споткнулась. Когда девушка упала, то растворилась во мгле. А в это время Патрик и Эрика, переехавшие в новый дом, ведут приготовления к празднованию Рождества, первого в истории проживания в этом доме. Они хотели увидеть торжественное выступление Люси в церкви, но она куда-то исчезла. Когда Эрика пытается найти Люси, она узнает страшную тайну…