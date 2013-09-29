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Fjällbackamorden: Ljusets drottning

Королева света, 2013

2013 / Швеция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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В тихую и размеренную жизнь Фелльбакки вновь врывается загадочное происшествие. В холодную зимнюю ночь Лючия в белом платье плачет и бежит по льду. Она добирается до пролива, кидается в темные воды и скрывается из виду. Писательница Эрика и ее муж Патрик переезжают в новый дом и готовятся отпраздновать свое первое Рождество в нем. Они должны были посмотреть выступление Лючии в церкви, но узнают о том, что женщина пропала. Эрике предстоит провести очередное расследование, чтобы понять, что произошло.

  • Картина основана на книжном цикле «Убийства во Фьелльбакке» авторства Камиллы Лекберг.
  • Хронологически эта лента является четвертым фильмом, однако на экраны вышла последней, шестой.
  • В 2011 и 2012 годах на телевидении Швеции показывали одноименный сериал, в котором насчитывалось 12 серий. А в 2013-м выпустили 6 полнометражных картин, объединенных в один цикл главными героями. Изначально создатели собирались снят 10 лент, каждая продолжительностью полтора часа, а также 2 дополнительных фильма. В результате свет увидел только первый сезон.
  • Съемки велись в реально существующей деревне Фьелльбакка, а также в ее окрестностях. Все части снимали в 2011 и 2012 годах.

Однажды в зимний день на морозный лед капали слезы. Их оставляла девушка в белом платье. Она бежала до тех пор пока не споткнулась. Когда девушка упала, то растворилась во мгле. А в это время Патрик и Эрика, переехавшие в новый дом, ведут приготовления к празднованию Рождества, первого в истории проживания в этом доме. Они хотели увидеть торжественное выступление Люси в церкви, но она куда-то исчезла. Когда Эрика пытается найти Люси, она узнает страшную тайну…

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 29 сентября 2013
Возраст 16+
Режиссер
Рикар Петрелиус
В ролях
Клаудия Галли
Ричард Ульфзэтер
Эва Фритйофсон
Памела Кортес Бруна
Леннарт Якель
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Королева света 1 постер
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Королева света

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 15:06
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