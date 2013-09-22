Море даёт, море забирает, 2013

Писательница Эрика случайно обнаруживает труп фотографа в его студии. Пожилого мужчину убили, и девушка не может остаться в стороне от расследования обстоятельств его смерти. Тем более что она всегда хорошо с ним общалась. Ее муж Патрик работает в полиции и тоже выясняет, что же произошло на самом деле. Но он на шаг отстает от жены. Она намного раньше него узнает, что убитый шантажировал ее свекровь. Да и все остальные жители города в той или иной степени пострадали от его действий.
Однажды писатель Эрика Фальк, живущая в шведском городке Фьелльбакке, обнаруживает труп пожилого фотографа Стигге Эрикссона. Он был другом Эрики, и она начинает поиски того, кто совершил жестокое преступление. Полиция, в которой работает ее муж Патрик, всегда на шаг позади собственного расследования Эрики.