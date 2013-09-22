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Море даёт, море забирает Море даёт, море забирает
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Fjällbackamorden: Havet ger, havet tar

Море даёт, море забирает, 2013

2013 / Швеция
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Писательница Эрика случайно обнаруживает труп фотографа в его студии. Пожилого мужчину убили, и девушка не может остаться в стороне от расследования обстоятельств его смерти. Тем более что она всегда хорошо с ним общалась. Ее муж Патрик работает в полиции и тоже выясняет, что же произошло на самом деле. Но он на шаг отстает от жены. Она намного раньше него узнает, что убитый шантажировал ее свекровь. Да и все остальные жители города в той или иной степени пострадали от его действий.

  • В основе экранизации лежит цикл романов популярной шведской писательницы Камиллы Лекберг. Это уже второй фильм из серии «Убийства во Фьелльбакке». Первым стал «Убийство у моря», где главной героиней также была Эрика. Ее роль в обеих частях исполнила одна актриса – Клаудия Галли. Существует еще несколько картин об этом персонаже, действие которых происходит там же.
  • Все части снимались для телевидения, без выхода в театральный прокат.
  • Фьелльбакка – это деревня у моря, где любила отдыхать Ингрид Бергман. После смерти кинодивы ее прах был развеян именно здесь. В одном из фильмов цикла рассказывается об истории, связанной с актрисой.

Однажды писатель Эрика Фальк, живущая в шведском городке Фьелльбакке, обнаруживает труп пожилого фотографа Стигге Эрикссона. Он был другом Эрики, и она начинает поиски того, кто совершил жестокое преступление. Полиция, в которой работает ее муж Патрик, всегда на шаг позади собственного расследования Эрики.

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 22 сентября 2013
Возраст 16+
Режиссер
Маркус Олссон
В ролях
Клаудия Галли
Ричард Ульфзэтер
Эва Фритйофсон
Памела Кортес Бруна
Леннарт Якель
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Море даёт, море забирает 2 постера
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Море даёт, море забирает

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 14:49
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